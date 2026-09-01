Billy Donovan voulait prendre du recul, mais les Spurs l’ont convaincu

Annoncé un temps en NCAA, Billy Donovan aura finalement rebondi en NBA, quelques semaines seulement après son départ des Bulls. Une séparation intervenue après six saisons dans l’Illinois, mais qui lui semblait finalement assez logique.

« Je ne savais pas vraiment ce qui allait se passer », a-t-il raconté. « J’ai adoré mon passage à Chicago et j’ai adoré les propriétaires, qui ont été très bienveillants en m’offrant l’opportunité de rester entraîneur et en me proposant même de devenir dirigeant. Mais ils devaient constituer une nouvelle équipe dirigeante et j’ai simplement estimé qu’avec l’arrivée d’une nouvelle direction, cette personne devait avoir la liberté de choisir son propre coach et de structurer la franchise comme elle l’entendait. »

Parti en avril, puis ciblé par le Magic, Billy Donovan a finalement attendu début juillet pour arrêter son choix. Il a alors rejoint les Spurs, où il remplace Sean Sweeney, désormais coach d’Orlando, comme premier assistant de Mitch Johnson.

Un nouveau défi particulièrement intéressant pour le double champion NCAA avec Florida, qui pensait pourtant profiter de son départ de Chicago pour lever le pied.

Les Spurs l’ont fait changer d’avis

« Les Spurs m’ont appelé pendant les playoffs et ils pensaient qu’ils pourraient perdre quelques membres de leur staff », s’est-il remémoré. « Je ne savais pas vraiment quoi en penser, mais après avoir discuté avec Mitch Johnson, pour qui j’ai énormément de respect, j’espère juste pouvoir apporter quelque chose d’une manière ou d’une autre. […] J’adore ce jeu, et les Spurs viennent de réaliser une saison incroyable. Je trouve que Mitch et son staff ont fait un travail remarquable et j’adore être au cœur de la compétition. »

Billy Donovan se préparait pourtant initialement à « s’éloigner pendant un an », notamment pour se rapprocher de ses enfants. Mais à 61 ans, après plus de trois décennies passées sur les bancs, l’ancien coach du Thunder et des Bulls estime encore avoir beaucoup à transmettre.

Et le projet des Spurs, ainsi que la possibilité d’épauler un jeune entraîneur comme Mitch Johnson, ont fini par faire pencher la balance.

« J’ai eu la chance d’être aidé et guidé par tellement d’entraîneurs tout au long de mon parcours, donc c’est peut-être juste une manière de rendre la pareille », a-t-il ajouté. « De quoi l’avenir sera fait ? Je ne peux pas le dire, mais les gens à San Antonio ont été particulièrement bienveillants et arrangeants à ce sujet. Je suis donc très enthousiaste et j’espère pouvoir apporter une vraie plus-value à l’effectif et donner un vrai coup de main. »