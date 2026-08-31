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Coup dur pour Team USA : A’ja Wilson et Kelsey Plum forfait pour le Mondial

Publié le 31/08/2026 à 14:46 Twitter Facebook

Coupe du monde – À quatre jours de son entrée en lice à Berlin, Team USA doit revoir ses plans : A’ja Wilson et Kelsey Plum déclarent forfait pour raisons de santé. Les deux stars sont remplacées par le duo des Mystics, Sonia Citron et Kiki Iriafen.

A'ja WilsonMauvaise nouvelle pour Team USA à quelques jours du début de la Coupe du monde féminine. Alors que les Américaines avaient dévoilé une véritable armada pour aller chercher un cinquième titre mondial consécutif, elles devront finalement se passer de deux championnes olympiques.

USA Basketball annonce ainsi les forfaits d’A’ja Wilson et Kelsey Plum, officiellement pour des « raisons de santé ». Elles sont remplacées par Sonia Citron et Kiki Iriafen, coéquipières aux Mystics.

Les situations sont toutefois différentes. D’après l’AP, A’ja Wilson a besoin de souffler à cause de son énorme charge de travail avec les Aces cette saison, afin d’arriver dans les meilleures conditions possibles pour les playoffs WNBA.

Team USA perd sa principale référence

Son absence est considérable. Quadruple MVP de WNBA, l’intérieure de Las Vegas avait également été élue MVP des Jeux olympiques de Paris en 2024, deux ans après avoir déjà été désignée MVP de la Coupe du monde 2022.

Face à la France en finale olympique, A’ja Wilson avait notamment terminé avec 21 points, 13 rebonds et 4 contres pour permettre aux États-Unis de conserver leur titre d’un souffle (67-66).

Pour Kelsey Plum, le problème est davantage physique. L’arrière traîne une blessure au mollet depuis plusieurs semaines et n’est toujours pas totalement remise. Un souci qui avait déjà largement perturbé ses débuts avec Phoenix puisqu’elle n’avait disputé que cinq rencontres avec le Mercury au moment où son avenir en Arizona commençait à faire parler.

Elle avait ainsi manqué deux semaines de compétition avant de faire son retour, justement face aux Mystics, puis d’être à nouveau laissée au repos quelques jours plus tard en raison de ce même mollet.

La nouvelle génération appelée en renfort

Ces deux forfaits accélèrent encore le renouvellement de Team USA puisque Sonia Citron et Kiki Iriafen, toutes les deux âgées de 22 ans, rejoignent une sélection qui comptait déjà Caitlin Clark, Paige Bueckers et Angel Reese.

Les deux joueuses des Mystics ne débarquent toutefois pas totalement dans l’inconnu. Elles avaient fait partie de la nouvelle génération convoquée par USA Basketball en début d’année et figuraient dans le groupe américain pour le tournoi de qualification disputé à Porto Rico en mars.

Ce rappel récompense également leur excellente deuxième saison en WNBA. Toutes les deux ont été sélectionnées au All-Star Game pour la deuxième année consécutive et forment désormais l’un des principaux moteurs de Washington. Fin juillet, elles avaient par exemple inscrit 42 points à elles deux face au Connecticut Sun.

Sonia Citron apporte notamment sa polyvalence sur les lignes extérieures, tandis que Kiki Iriafen offre à Kara Lawson une option supplémentaire dans la raquette, particulièrement importante en l’absence d’A’ja Wilson.

Le premier test ne sera d’ailleurs pas anodin puisque Team USA débutera son Mondial vendredi 4 septembre face à la Chine, avant d’affronter l’Italie puis la République tchèque dans le groupe D.

Les Américaines restent sur quatre Coupes du monde remportées consécutivement, en 2010, 2014, 2018 et 2022. Même privées de deux de leurs joueuses les plus expérimentées, elles resteront les grandes favorites à Berlin.

TEAM USA – COUPE DU MONDE 2026

  • Aliyah Boston
  • Paige Bueckers
  • Caitlin Clark
  • Sonia Citron
  • Napheesa Collier
  • Kahleah Copper
  • Chelsea Gray
  • Rhyne Howard
  • Kiki Iriafen
  • Angel Reese
  • Breanna Stewart
  • Jackie Young

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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