Un petit tour et puis s’en va pour Kelsey Plum ?

Lorsque Phoenix a monté un échange pour récupérer Kelsey Plum, le Mercury espérait que l’arrivée de la championne olympique allait permettre à l’équipe de remonter la pente et d’accrocher les playoffs. Moins d’un mois plus tard, l’objectif n’a pas été atteint puisque Phoenix est déjà éliminée de la course aux playoffs, tandis que Kelsey Plum n’a joué que cinq matchs sous ses nouvelles couleurs, dont un seul devant son nouveau public…

Outre ce faible échantillon, l’ancienne joueuse des Sparks ne s’est pas beaucoup entraînée avec ses nouvelles coéquipières. Depuis son arrivée à Phoenix, elle a surtout dû gérer sa blessure au mollet.

« Malheureusement, lorsque vous perdez, parfois il y a des doutes », reconnaît l’entraîneur de l’équipe Nate Tibbetts. « Nous voulons continuer de travailler tant que Kelsey est ici afin d’avoir suffisamment d’entraînements pour que tout le monde puisse prendre ses marques. »

Si Nate Tibbetts espère compter Kelsey Plum parmi ses joueuses la saison prochaine, il faudra que le Mercury parvienne à la prolonger puisque son contrat prend fin au terme de cette campagne 2026. La franchise de l’Arizona a déjà commencé à s’activer puisque Diana Taurasi lui avait lancé un « signe cette prolongation », lorsque son maillot a été retiré par le Mercury.

Un centre d’entraînement dernier cri pour la convaincre de prolonger ?

« Diana a été incroyable tout au long de ma carrière. Elle m’a soutenue, encouragée. J’en suis vraiment reconnaissante », apprécie Kelsey Plum. « Elle m’a accueillie à bras ouverts à Phoenix. Si elle ne faisait pas de blagues ou qu’elle ne vous mettait pas de pression à propos de cette situation, cela ne serait pas Diana. »

Pendant sa convalescence, Kelsey Plum a pu se soigner dans le nouveau centre d’entraînement du Mercury, ouvert il y a seulement deux ans. À la pointe de la technologie, il pourrait constituer un argument de poids pour Phoenix, alors que plusieurs franchises WNBA ne disposent pas encore de telles installations.

« Les ressources mises à disposition, ce complexe et le staff sont extraordinaires », énumère Kelsey Plum. « En revenant de blessure, j’ai eu l’impression d’avoir tout à disposition pour être prête à jouer. Je suis reconnaissante d’être ici et j’ai l’impression que l’on a pris soin de moi. »

Kelsey Plum n’a pas joué les deux dernières rencontres afin d’éviter une rechute avant le début de la Coupe du monde. À Berlin, l’ancienne joueuse des Sparks sera en tout cas accompagnée de sa nouvelle coéquipière Kahleah Copper et de son entraîneur, Nate Tibbetts, assistant de Kara Lawson.