Le Mercury tombe face aux Mystics malgré le retour de Kelsey Plum

À Phoenix, Washington avait l’occasion de se rapprocher du Top 4 en cas de victoire face à une équipe du Mercury déjà éliminée de la course aux playoffs. Si les Mystics ouvrent le score, c’est pourtant Phoenix qui prend rapidement les commandes. Les joueuses de Nate Tibbetts passent un 11-0 et Noémie Brochant (7 points, 2 passes) ouvre son compteur avec un panier primé (13-7).

Washington ne se laisse toutefois pas distancer davantage et répond immédiatement. Sonia Citron lance un 15-0 qui permet aux Mystics de reprendre le contrôle. Phoenix a pourtant plusieurs occasions de stopper l’hémorragie puisque les visiteuses perdent quelques ballons, mais la franchise de l’Arizona n’en profite pas et reste cinq minutes sans inscrire le moindre point.

Même le retour de Kelsey Plum, absente depuis deux semaines, ne suffit pas à relancer le Mercury. Valériane Ayayi (7 points, 3 rebonds, 3 passes) met finalement fin à la disette avec deux lancers francs dans les dernières secondes du premier quart-temps (22-15).

Washington ne relâche pas son emprise dans la période suivante. Après Betnijah Laney-Hamilton dans le premier acte, c’est Kiki Iriafen qui prend le relais. Elle débute le deuxième quart-temps par un 2+1 puis ajoute deux paniers dans la foulée, avant que Betnijah Laney-Hamilton n’enfonce le clou derrière l’arc (36-22).

Phoenix se réveille beaucoup trop tard

Le Mercury parvient un temps à revenir à deux possessions, mais Washington remet immédiatement un coup d’accélérateur avant la pause. Sonia Citron sanctionne à 3-points avant de servir Lauren Betts à mi-distance (51-33).

L’écart dépasse ensuite les vingt unités dès la reprise avec un panier de Shakira Austin. Kelsey Plum inscrit enfin ses premiers points à mi-distance, mais Phoenix ne parvient toujours pas à réellement inverser la tendance et accuse un lourd retard à l’entrée du dernier acte (77-60).

Alors que Washington semble filer vers un succès tranquille, le Mercury tente un dernier retour. Natasha Mack (19 points, 3 contres) inscrit un nouveau panier à mi-distance et améliore son record personnel, jusque-là fixé à 16 points.

Alyssa Thomas accélère à son tour. Elle intercepte un ballon sur une remise en jeu et conclut en contre-attaque, avant de servir Natasha Mack puis Kahleah Copper. Mais Phoenix peine toujours à enchaîner les stops défensifs nécessaires pour réellement faire douter Washington (86-70).

Le Mercury revient finalement à dix longueurs dans la dernière minute, mais beaucoup trop tard pour espérer réaliser le « hold-up ». Les Mystics s’imposent 94-84 et les deux équipes se retrouveront dans deux jours, toujours à Phoenix.