La nouvelle génération de la WNBA va découvrir Team USA

Diana Taurasi désormais à la retraite, une page s’est tournée pour Team USA depuis les Jeux olympiques 2024, avec une équipe désormais portée par des trentenaires. Et la (très jeune) nouvelle génération de la WNBA, qui enthousiasme les foules et les audiences, va prendre la suite.

En effet, Caitlin Clark, Angel Reese et Paige Bueckers, ainsi que Sonia Citron et Kiki Iriafen, vont débuter leur carrière en sélection nationale le mois prochain, à l’occasion des qualifications pour la prochaine Coupe du monde, annonce USA Basketball.

Elles seront entourées de plusieurs médaillées d’or de Paris : Kahleah Copper, Chelsea Gray, Kelsey Plum et Jackie Young, alors que la WNBA attend encore de s’entendre avec le syndicat des joueuses sur un nouvel accord collectif. Pour l’instant, la situation est toujours gelée.

Cette fenêtre de qualifications aura lieu à San Juan à Porto Rico, entre le 11 et le 17 mars, avec des rencontres contre le Sénégal, Porto Rico, l’Italie, la Nouvelle-Zélande et l’Espagne. Mais ces rencontres serviront surtout de tests pour les Américaines, déjà qualifiées pour la Coupe du monde puisqu’elles ont remporté l’AmeriCup l’été dernier.

Pour rappel, la compétition mondiale sera organisée à Berlin, du 4 au 13 septembre et Team USA a remporté les quatre dernières…