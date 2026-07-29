Le duo Citron-Iriafen impérial face à Connecticut

Connecticut est généralement en difficulté lorsque Brittney Griner n’est pas de la partie, et la tendance s’est encore confirmée cette nuit. Le Sun a concédé son 11e revers en 12 matchs en son absence, en s’inclinant 92-84 sur le parquet de Washington. Les Mystics ont su attendre leur heure avant d’accélérer, portées par le tandem Sonia Citron – Kiki Iriafen, auteur de 42 points à lui seul.

Malgré les bonnes performances d’Aneesah Morrow et Olivia Nelson-Ododa, respectivement à 21 et 16 points, il a manqué l’efficacité de Leïla Lacan (9 points à 4/13 au tir) pour permettre au Sun de résister plus longtemps.

Connecticut avait pourtant bien débuté, avec deux services de la meneuse française pour le 2+1 d’Olivia Nelson-Ododa puis le 3-points de Kennedy Burke, afin de boucler le premier acte avec sept longueurs d’avance (26-33). Derrière l’arc, Leïla Lacan, Diamond Miller et Aneesah Morrow ont ensuite maintenu le cap jusqu’à la pause, avec l’aide de Saniya Rivers en sortie de banc. Le Sun a ainsi égalisé à la dernière seconde de la première mi-temps (54-54).

C’est lors d’un troisième quart-temps à sens unique que le vent a fini par tourner. Shakira Austin et Kiki Iriafen ont inscrit cinq points chacune pour lancer Washington (64-58), avant qu’un 14-2, conclu par un 4/4 aux lancers-francs de Cotie McMahon, n’envoie Connecticut dans les cordes (78-62).

L’écart a ensuite frôlé les 20 points et, malgré la réaction du tandem Kennedy Burke – Diamond Miller, le Sun est reparti de la capitale avec un nouveau revers, son 21e de la saison.

Connecticut va poursuivre son périple avec deux déplacements à Chicago puis à Dallas. Les Wings seront également les prochains adversaires des Mystics, vendredi à Washington.