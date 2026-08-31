Devant des milliers de fans, Jaylen Brown fait ses adieux à Boston

Dix saisons, un titre NBA, un trophée de MVP des Finals et, désormais, des adieux à la hauteur de son passage dans le Massachusetts. Transféré aux Sixers cet été en échange de Paul George, Jaylen Brown a fait ses adieux à Boston dimanche lors du « 741 Frequency Fest », organisé au Boston Common par sa marque, 741 Performance.

L’événement, gratuit et ouvert à tous, a attiré une foule immense. Jaylen Brown a estimé que près de 10 000 personnes avaient participé à cette fête, rythmée par les performances de Lil Jon, Lil Baby et A$AP Ferg. Avec ce dernier, l’ancien Celtic a même interprété sur scène leur morceau « Just Do It ». Le trophée Larry O’Brien remporté en 2024 a également traversé la foule, tandis que Jaylen Brown avait lui-même ressorti sa bague de champion.

Mais au-delà de la fête, Boston a surtout tenu à remercier celui qui s’était énormément impliqué dans la vie locale pendant ses dix années dans la franchise.

« Jaylen a représenté tellement plus que le basket ici à Boston », a ainsi déclaré la maire Michelle Wu, rappelant l’avoir vu s’investir dans les écoles, les salles de classe ou encore les parcs de la ville. « Il a changé des vies partout à Boston. C’est pour cela qu’il y a autant de monde ici. Nous avons le cœur brisé et nous essayons encore de comprendre ce qui se passe. Nous ne te laisserons jamais nous oublier, et nous ne t’oublierons jamais. »

Une « Jaylen Brown Way » en souvenir

Pour marquer le coup, Michelle Wu et plusieurs membres du conseil municipal lui ont remis un panneau portant l’inscription « Jaylen Brown Way ». « C’est pour que tu n’oublies jamais cette ville », lui a lancé la maire.

Le représentant Christopher Worrell lui a également remis une clé honorifique au nom de son district, afin de saluer « son incroyable travail auprès des communautés noire et latino-américaine ». Une nouvelle reconnaissance pour un joueur dont l’empreinte à Boston a largement dépassé les parquets.

Ému, Jaylen Brown a ensuite pris la parole devant la foule, dans un discours également diffusé sur Twitch.

« Quand je suis arrivé dans cette ville, j’ai dit que j’allais partir au combat pour elle. J’ai rencontré tellement de gens formidables ici, des personnes qui m’ont aidé dans la communauté, qui m’ont motivé dans mon parcours et qui m’ont soutenu même quand, parfois, je ne me soutenais pas moi-même », a-t-il expliqué. « Je veux simplement dire merci à Boston, merci à la ville, et je vous aime. »

Des adieux particulièrement symboliques alors que son départ avait marqué la fin d’une époque chez les Celtics. Désormais membre d’une équipe de Philadelphie qui voulait justement ajouter du « mordant » à son effectif, Jaylen Brown retrouvera le TD Garden dès le 21 janvier 2027, cette fois sous le maillot des Sixers.

Jaylen Brown Way 🫡💚 A permanent piece of Boston for @FCHWPO from Mayor Wu. pic.twitter.com/PXUXuAS84e — 741Performance (@741Performance) August 30, 2026

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17:25 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 30:45 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 25:51 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 33:56 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 34:28 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 33:38 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 35:54 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 33:28 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 BOS 63 34:15 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2 2025-26 BOS 71 34:25 47.7 34.7 79.5 1.1 5.8 6.9 5.1 2.7 1.0 3.6 0.4 28.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.