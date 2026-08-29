Les Sixers ont misé sur Jaylen Brown parce qu’ils avaient « besoin de mordant »

Très ambitieux à la suite de cette intersaison où ils semblent s’être considérablement renforcés, les Sixers ont notamment réussi à intégrer Jaylen Brown, un ancien MVP des Finals, à un effectif déjà qualitatif. Une éventualité à laquelle ils ne s’étaient pas forcément préparés, comme le raconte Bob Myers dans le dernier épisode du podcast de Vince Carter et Tracy McGrady.

« Tu commences à entendre qu’il y a une possibilité et ton travail consiste alors à vérifier si c’est vraiment sérieux concernant Jaylen Brown. Quand Brad Stevens me répond : ‘Qu’est-ce que vous offrez ?’, c’est là que tu comprends qu’il y a une ouverture », a révélé le président de Harris Blitzer Sports & Entertainment, groupe qui co-détient la franchise de Philadelphie. « Ensuite, ça se transforme en une cinquantaine de discussions et les deux franchises ont fait un excellent travail pour éviter que quelque chose ne fuite. »

Séduit notamment par « le jeu » et « le leadership » de Jaylen Brown, Bob Myers a estimé qu’il était la pièce manquante du puzzle Sixers pour accompagner Joel Embiid, Tyrese Maxey et VJ Edgecombe. Avant que LeBron James ne rejoigne tout ce beau monde en Pennsylvanie.

Un champion débarque en ville

« Je ne peux pas savoir les raisons qui les ont poussés à agir de la sorte », a ainsi glissé le dirigeant, en parlant des Celtics. « En revanche, pourquoi l’avons-nous fait ? Parce que nous avions besoin de mordant et je pense que Jaylen Brown en apporte. Pour gagner un titre, il faut des gars comme ça, qui sont à l’aise quand ils ne sont pas dans le confort, et il en fait partie. »

L’autre atout majeur du CV de Jaylen Brown ? Son expérience de champion NBA qui, couplée à celle de LeBron James, mais aussi Kentavious Caldwell-Pope et Ariel Hukporti, devrait s’avérer précieuse au printemps.

« Je lui ai parlé le lendemain [du transfert] et je lui ai dit : ‘Ne sous-estime jamais le fait que tu es un champion. Il y a une force là-dedans, donc utilise-la avec cette équipe.’ Puis j’ai ajouté : ‘Nous avons besoin que tu sois un leader, alors je vais te demander de l’être.’ », a expliqué Bob Myers, quant à lui titré à quatre reprises comme dirigeant des Warriors.

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17:25 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 30:45 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 25:51 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 33:56 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 34:28 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 33:38 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 35:54 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 33:28 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 BOS 63 34:15 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2 2025-26 BOS 71 34:25 47.7 34.7 79.5 1.1 5.8 6.9 5.1 2.7 1.0 3.6 0.4 28.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.