Bob Myers : « LeBron James a choisi la voie la plus difficile »

La signature de LeBron James à Philadelphie continue d’animer les débats. Certains estiment que le quadruple MVP a choisi la facilité en rejoignant une équipe qui avait déjà enregistré l’arrivée de Jaylen Brown. Un raisonnement que Bob Myers ne partage pas.

Invité du podcast de Vince Carter et Tracy McGrady, le président de Harris Blitzer Sports & Entertainment estime au contraire que LeBron James s’est placé dans la situation où les attentes seront les plus élevées.

« Je pense qu’il a choisi la voie la plus difficile », commence-t-il. « Il a fait ce choix uniquement pour gagner. Ce n’est pas parce qu’il a grandi ici ou déjà joué ici. Ce n’est pas non plus parce qu’il a des amis ici. C’est parce qu’il veut gagner, donc il a choisi l’endroit où il aurait le plus de chances de gagner. »

Vince Carter et Tracy McGrady nuancent immédiatement cette déclaration, rappelant que le chemin le plus compliqué sportivement aurait sans doute été de rester à Los Angeles. Bob Myers précise alors son raisonnement : à ses yeux, un retour à Cleveland ou à Miami aurait entraîné beaucoup moins de pression.

La victoire ou rien

« Les attentes vont être différentes maintenant. Quand je dis que cela va être plus difficile, je parle de ça », explique Bob Myers, rejoignant cette fois Vince Carter et Tracy McGrady. « Si nous réfléchissons et que nous nous demandons pourquoi il a choisi Philadelphie, vous allez me dire que c’est parce que c’est ici qu’il a le plus de chances de gagner. Mais pourquoi le monde ne peut-il pas l’accepter ? »

À cette dernière question, Tracy McGrady répond simplement : « Parce que c’est LeBron James. »

À 41 ans, LeBron James s’est ainsi lancé un ultime défi avec les Sixers. Et c’est précisément là que se situe, selon Bob Myers, la difficulté de son choix : en rejoignant l’une des équipes les mieux armées de la ligue, il s’est lui-même privé d’une grande partie des excuses possibles en cas d’échec.

À Los Angeles, les attentes auraient été moindres au sein d’un effectif moins fourni. À Cleveland, un nouveau retour aurait été chargé d’émotion, même si les Cavaliers ambitionnent eux aussi de jouer le titre. À Philadelphie, avec Joel Embiid, Tyrese Maxey, Jaylen Brown et VJ Edgecombe, qui sort d’une saison rookie prometteuse, l’objectif est beaucoup plus simple à définir : gagner.

Et c’est justement l’idée de Bob Myers : en choisissant l’effectif qui lui offre les meilleures chances de décrocher une cinquième bague, LeBron James a aussi choisi celui où tout autre résultat sera jugé avec le plus de sévérité.

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39:31 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40:54 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37:42 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38:46 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37:51 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37:41 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36:08 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38:14 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37:13 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 60 33:09 51.5 31.7 73.7 0.7 5.4 6.1 7.2 1.4 1.2 3.0 0.6 20.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.