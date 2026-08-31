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Dallas ne relâche pas avant la trêve

Publié le 31/08/2026 à 11:50 Twitter Facebook

WNBA – Déjà qualifiées pour les playoffs, les Wings ont largement dominé le Sun (97-71) pour signer une quatrième victoire consécutive. Arike Ogunbowale a terminé meilleure marqueuse de Dallas, tandis que Jessica Shepard a encore compilé un double-double.

Les Wings avaient promis de ne pas lever le pied. Deux jours après que Paige Bueckers avait insisté sur l’importance de conserver une bonne dynamique, Dallas a joint les actes à la parole en dominant largement le Connecticut Sun (97-71).

Après avoir successivement battu Indiana, Seattle puis Portland pour valider leur billet pour les playoffs, les Texanes ont immédiatement pris les commandes avec 32 points inscrits dans le premier quart-temps (32-18).

Connecticut s’est pourtant accroché avant la pause derrière Aaliyah Edwards, déjà à 21 points à la mi-temps. Mais Dallas conservait treize longueurs d’avance (60-47), avant de faire la différence au retour des vestiaires.

Le Sun a alors été limité à 4/17 au tir dans le troisième quart-temps, remporté 23-12 par les Wings (83-59). Avec 52% de réussite au tir et 8/16 à 3-points, les locales n’ont ensuite plus eu à forcer.

Jessica Shepard ne s’arrête plus

Arike Ogunbowale a terminé meilleure marqueuse de Dallas avec 18 points, devant Jessica Shepard (17 points, 10 rebonds). L’intérieure a ainsi signé son 22e double-double de la saison, nouveau prolongement d’un exercice durant lequel elle s’était déjà invitée dans l’histoire des triple-doubles en WNBA.

Paige Bueckers a ajouté 15 points et 6 passes en seulement 25 minutes. En face, Aaliyah Edwards a égalé son record en carrière avec 26 points, tandis que Charlisse Leger-Walker en a inscrit 17.

Avec cette quatrième victoire de suite, Dallas affiche désormais un bilan de 24 victoires pour 16 défaites, à égalité avec New York et Washington. Les Wings reprendront la compétition le 17 septembre face aux Sparks.

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