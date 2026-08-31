Dallas ne relâche pas avant la trêve

Les Wings avaient promis de ne pas lever le pied. Deux jours après que Paige Bueckers avait insisté sur l’importance de conserver une bonne dynamique, Dallas a joint les actes à la parole en dominant largement le Connecticut Sun (97-71).

Après avoir successivement battu Indiana, Seattle puis Portland pour valider leur billet pour les playoffs, les Texanes ont immédiatement pris les commandes avec 32 points inscrits dans le premier quart-temps (32-18).

Connecticut s’est pourtant accroché avant la pause derrière Aaliyah Edwards, déjà à 21 points à la mi-temps. Mais Dallas conservait treize longueurs d’avance (60-47), avant de faire la différence au retour des vestiaires.

Le Sun a alors été limité à 4/17 au tir dans le troisième quart-temps, remporté 23-12 par les Wings (83-59). Avec 52% de réussite au tir et 8/16 à 3-points, les locales n’ont ensuite plus eu à forcer.

Jessica Shepard ne s’arrête plus

Arike Ogunbowale a terminé meilleure marqueuse de Dallas avec 18 points, devant Jessica Shepard (17 points, 10 rebonds). L’intérieure a ainsi signé son 22e double-double de la saison, nouveau prolongement d’un exercice durant lequel elle s’était déjà invitée dans l’histoire des triple-doubles en WNBA.

Paige Bueckers a ajouté 15 points et 6 passes en seulement 25 minutes. En face, Aaliyah Edwards a égalé son record en carrière avec 26 points, tandis que Charlisse Leger-Walker en a inscrit 17.

Avec cette quatrième victoire de suite, Dallas affiche désormais un bilan de 24 victoires pour 16 défaites, à égalité avec New York et Washington. Les Wings reprendront la compétition le 17 septembre face aux Sparks.