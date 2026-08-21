Arike Ogunbowale et les Wings stoppent la série du Fever

Après cinq victoires consécutives, le Fever est tombé. Dans un American Airlines Center à guichets fermés, Dallas a fait tomber Indiana (91-85), porté par les 32 points d’Arike Ogunbowale et les 26 points, nouveau record en carrière, de Jessica Shepard.

Cette dernière a donné le ton en première mi-temps. Alors que Kelsey Mitchell démarrait fort côté Indiana, Jessica Shepard faisait encore mieux en inscrivant 22 des 42 points de Dallas avant la pause ! Une performance indispensable pour permettre aux Wings de rester à hauteur (42-42), malgré les 21 points déjà inscrits par Kelsey Mitchell.

À l’intérieur, Dallas pouvait également compter sur Awak Kuier. La Finlandaise a terminé avec 11 points, 8 rebonds et surtout 7 contres, son nouveau record en carrière, pour compliquer les attaques du Fever près du cercle.

Arike Ogunbowale prend feu au retour des vestiaires

Après Jessica Shepard, c’est Arike Ogunbowale qui a pris le relais. Plutôt discrète avec 7 points à la pause, l’arrière a complètement changé de rythme dans le troisième quart-temps, avec 15 points dans la période. De quoi permettre à Dallas de prendre les commandes (66-61), alors que Kelsey Mitchell continuait son festival pour maintenir Indiana au contact.

Les Wings ont ensuite attaqué le dernier quart-temps avec Paige Bueckers sur le banc et ont profité de l’occasion pour creuser l’écart. Jessica Shepard et Alysha Clark ont d’abord trouvé la cible, avant qu’Odyssey Sims n’ajoute deux lancers-francs. De retour en jeu, Paige Bueckers a finalement inscrit un tir à mi-distance pour permettre à Dallas d’atteindre les 10 points d’avance (74-64).

Longtemps en difficulté, la star de Dallas a d’ailleurs su se réveiller au meilleur moment. Malgré son 5/15 au tir, elle a inscrit plusieurs paniers importants dans le dernier acte pour terminer avec 13 points et 8 passes décisives, tandis que les Wings s’imposaient 91-85. Six jours après avoir chacune inscrit 29 points lors de la victoire d’Indiana face à Dallas, Caitlin Clark et Paige Bueckers ont d’ailleurs cette fois connu une soirée beaucoup plus compliquée. Les deux anciennes numéros 1 de Draft ont cumulé un 9/31 au tir.

Un record pour Kelsey Mitchell

Caitlin Clark a ainsi dû se contenter de 10 points et 9 passes décisives, alors que la tension est même montée entre les deux stars avant la mi-temps. Alors que Paige Bueckers tentait de faire faute volontairement, les deux joueuses se sont accrochées quelques secondes. Au troisième quart-temps, la meneuse des Wings a ensuite écopé de sa première faute technique de la saison après avoir contesté une faute commise sur Caitlin Clark.

La grande performance de la soirée côté Indiana est venue de Kelsey Mitchell. Avec 37 points à 9/17 au tir, dont 4/7 à 3-points et un parfait 15/15 aux lancers-francs, l’arrière a égalé son record de la saison. Surtout, Kelsey Mitchell en a profité pour entrer dans l’histoire de la WNBA. Grâce à un lay-up juste avant la pause, elle a atteint les 20 points pour la 21e rencontre consécutive, nouveau record de la ligue.

Elle dépasse ainsi A’ja Wilson, qui avait enchaîné 20 matchs de suite à au moins 20 points entre les saisons 2023 et 2024.