Paige Bueckers ne se satisfait pas de la qualification en playoffs

Paige Bueckers peut partir à la Coupe du monde l’esprit léger puisque les Wings ont déjà validé leur place en playoffs. Si Dallas n’aura certainement pas l’avantage du terrain, les Texanes espèrent aborder la dernière partie de la saison avec la meilleure dynamique possible.

« Nous ne nous sommes pas dit : “Comme nous sommes en playoffs, nous n’avons rien à prouver et, avec la pause qui arrive, nous pouvons lever le pied” », affirme Paige Bueckers. « Nous continuons d’avoir faim. Nous savons que les cinq matchs qui arrivent sont importants pour le classement et pour la façon dont nous allons aborder les playoffs. Nous voulons arriver en playoffs avec une bonne dynamique. Nous ne nous contentons pas de ce que nous avons déjà fait, nous voulons être meilleures. »

Comme l’évoque Paige Bueckers, les cinq rencontres de saison régulière restantes vont être importantes pour les Wings afin d’affiner leur jeu. Notamment sur le plan défensif, où l’ancienne d’UConn estime que son équipe a beaucoup progressé depuis le début de la saison.

Lors des premières rencontres, les joueuses se concentraient principalement sur leur « matchup » défensif. Désormais, leur défense est davantage collective, avec plus d’aides et de rotations.

Pour cela, les Wings communiquent davantage sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire, en n’hésitant plus à souligner les points qui doivent être corrigés.

Une Coupe du monde pour continuer à apprendre

« Nous sommes devenues plus exigeantes les unes envers les autres. Nous avons eu des conversations difficiles, mais nous savons toutes que c’est le bon état d’esprit à avoir et nous voulons gagner », explique-t-elle, avant de préciser que cette exigence se manifeste dès l’entraînement.

« Nous ne voulons pas tomber dans la facilité. Nous voulons viser la perfection, même si elle est inatteignable, mais nous voulons fournir une excellente dernière répétition pour clore l’entraînement. C’est une question de responsabilité, nous ne voulons pas nous contenter de moins que ça. »

Avant de disputer ses premières joutes de playoffs, Paige Bueckers va participer à sa première Coupe du monde avec l’équipe A de Team USA. L’occasion pour la meneuse de 24 ans de jouer ses premiers matchs professionnels avec de gros enjeux, mais aussi d’apprendre auprès de joueuses plus expérimentées.

« Je veux poser le plus de questions possible et être une éponge. Je vais certainement être pénible. Je vais poser tellement de questions qu’elles n’auront plus envie de me voir », s’amuse Paige Bueckers.

Parmi les joueuses qu’elle compte beaucoup observer, il y a notamment la meneuse des Aces, Chelsea Gray.

« C’est l’une de mes joueuses préférées. C’est une battante et elle n’a peur de rien. Elle sait tout faire, que ce soit marquer, trouver ses spots, et elle a évidemment une excellente vision de jeu. C’est une compétitrice et elle veut gagner. C’est une superbe coéquipière. »