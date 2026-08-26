Stephon Castle travaille comme un fou pour passer un nouveau cap

À peine le temps de digérer la défaite des Spurs en Finals que Stephon Castle s’est déjà remis au travail. Après avoir pris quelques semaines de repos, le meneur de San Antonio a retrouvé Olin Simplis, son entraîneur personnel depuis le lycée, avec un programme largement tourné vers le tir.

« Il y a eu beaucoup de travail sur le tir », explique ce dernier dans une longue interview accordée à R.org. « On s’est concentrés sur le rythme, la position du ballon, le tir après dribble. […] Maintenant, on commence à faire tout ça à vitesse de match. »

L’objectif est notamment de permettre à Stephon Castle de conserver sa mécanique lorsque la fatigue s’installe.

Un point important pour celui qui vient de boucler une saison à 16,7 points, 7,4 passes et 5,3 rebonds de moyenne, avec une charge énorme des deux côtés du terrain, avant de connaître quelques difficultés offensives en Finals.

625 tirs et les dunes de Manhattan Beach

Pour progresser, Stephon Castle ne compte pas ses efforts. Son fameux exercice des « 500 tirs » a même été prolongé cet été avec 125 tentatives supplémentaires après dribble.

« Au total, ça faisait 625 tirs », détaille Olin Simplis, qui assure avoir vu son protégé enchaîner 150 tentatives sans jamais rater deux fois de suite, avec plusieurs séries de « 15 ou 20 paniers » consécutifs.

Le travail ne s’arrête pas au gymnase. Une fois par semaine, le mercredi, Stephon Castle grimpe les dunes de Manhattan Beach, près de Los Angeles. « Cela va l’aider pour son endurance, sa mobilité et ses déplacements latéraux », assure son entraîneur. « Ces dunes sont une arme secrète. Russell Westbrook faisait la même chose. »

Un travail physique qui doit lui permettre d’assumer encore davantage son rôle défensif. Déjà chargé de ralentir Julius Randle, Shai Gilgeous-Alexander puis Jalen Brunson pendant les derniers playoffs, Stephon Castle impressionne Olin Simplis par sa polyvalence.

« Je pense qu’il est le meilleur défenseur extérieur de NBA », lâche carrément son entraîneur personnel. « Il peut défendre sur les postes 1 à 5. Il peut passer de Shai à Chet Holmgren, de Jamal Murray à Jokic, de Brunson à KAT. Montrez-moi un autre arrière qui fait ça et je changerai d’avis. »

Et Olin Simplis voit encore plus loin. « Je pense qu’il peut devenir l’un des meilleurs meneurs de la ligue », annonce celui qui a aussi travaillé plusieurs années avec Shai Gilgeous-Alexander. Après avoir prévenu que la saison serait longue, Stephon Castle fait manifestement tout pour qu’elle se termine, cette fois, par une victoire.

Stephon Castle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 SA 81 26:41 42.8 28.5 72.4 1.1 2.6 3.7 4.1 2.0 0.9 2.2 0.3 14.7 2025-26 SA 68 29:58 47.1 33.2 73.4 1.4 3.9 5.3 7.4 3.3 1.1 3.2 0.3 16.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.