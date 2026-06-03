Contenir Jalen Brunson, la nouvelle mission de Stephon Castle

Parmi les duels à suivre dans ces Finals, la façon dont les Knicks vont essayer de limiter Victor Wembanyama, avec Mitchell Robinson, Karl-Anthony Towns et aussi OG Anunoby, sera l’une des clés de ce duel. Le choix que les Spurs vont faire pour essayer de contenir Jalen Brunson en sera une autre.

Pour l’heure, la mission devrait prioritairement revenir à Stephon Castle, déjà décisif en demi-finale de conférence pour avoir limité Julius Randle, puis au tour suivant face au MVP en titre Shai Gilgeous-Alexander, qui a fini la série avec ses pires pourcentages de sa campagne 2025, à 41% au tir dont 29% à 3-points.

Jalen Brunson présente un autre profil, avec une propension à monter en régime au fil des quart-temps pour finir très fort. Pas de quoi intimider Stephon Castle, prêt à relever le défi après avoir déjà défendu sur lui à trois reprises cette année, et même s’il n’est pas encore parvenu à véritablement l’éteindre sur un match.

« Je pense que ce qui a fonctionné pour moi, c’est d’essayer d’être physique avec lui. Il est plus petit que moi, mais c’est un meneur très physique, il se place bien. Il a de bonnes feintes, et un excellent jeu de jambes », a souligné l’arrière des Spurs. « J’essaie d’être le plus discipliné possible, d’entrer dans son espace, sans lui laisser les angles qu’il recherche. À ce stade, il a vu à peu près toutes les défenses possibles, il a été défendu de toutes les manières possibles. Je vais juste essayer d’imposer ma détermination et utiliser ma dimension physique à mon avantage. »

Jalen Brunson sait à quoi s’attendre

En trois matchs face aux Spurs cette saison, Jalen Brunson a tenu son rang, en tournant à 26 points et plus de 7 passes décisives, ne perdant que 8 ballons en tout et pour tout. Seul élément en faveur de la défense de San Antonio, son pourcentage au tir, descendu à moins de 42% de réussite en moyenne sur ces trois matchs (28 sur 67 au total).

Au-delà de ces précédentes confrontations, qui ne donnent qu’une petite indication tant le contexte sera différent à partir de ce soir, le leader new-yorkais a bien conscience de la qualité de son futur adversaire direct.

« Il est super. Son intensité et sa ténacité sont particulières. Il joue avec ce côté revanchard. Il a ça depuis que je l’ai vu jouer à UConn. Au vu de ses débuts en NBA, on peut voir qu’il sera un grand joueur et un super défenseur. Il est dur. Le genre de joueur face à qui il faut avoir un plan, et être juste intelligent », a déclaré Jalen Brunson.

Même si son adversaire est très jeune, le meneur des Knicks sait également que Stephon Castle se prépare pour la mission d’une vie. Car l’issue de ce duel décidera peut-être du vainqueur de l’édition 2026 des NBA Finals.

« J’adore ces défis. Pour être honnête, je suis même demandeur. Parfois, ça m’empêche de faire une rotation ou d’être au bon endroit pour mon coéquipier, parce que je suis trop concentré sur ces duels. C’est un point sur lequel je dois m’améliorer : l’aspect collectif de la défense, ne pas tout ramener à moi et un autre joueur », a-t-il d’ailleurs confié. « Il faut que je m’appuie sur mon esprit de compétition dans ce domaine, que j’utilise ma technique à mon avantage. Nos entraîneurs font un excellent travail en nous indiquant les tendances de ce que les adversaires aiment faire, les endroits où ils aiment se placer. Je dois m’appuyer là-dessus, tout en essayant d’être malin et de jouer de manière agressive en défense sans commettre de faute. C’est très gratifiant quand on y parvient. Je sais à quel point c’est essentiel pour gagner. Ça ne me pose aucun problème de le faire. »

Stephon Castle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 SA 81 26:41 42.8 28.5 72.4 1.1 2.6 3.7 4.1 2.0 0.9 2.2 0.3 14.7 2025-26 SA 68 29:58 47.1 33.2 73.4 1.4 3.9 5.3 7.4 3.3 1.1 3.2 0.3 16.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.