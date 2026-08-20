Interview Stephon Castle : « Paris, la première étape d’une très longue saison »

Les événements s’enchaînent à un rythme toujours aussi soutenu en NBA. Moins de deux mois après leur échec en Finals, les joueurs des Spurs ont organisé un premier camp d’entraînement à Paris autour de leur leader Victor Wembanyama, pour lancer officiellement l’exercice 2026-2027.

Depuis, Wemby a retrouvé les Bleus pour participer à la dernière fenêtre internationale de l’été, tandis que Stephon Castle a rallié les Etats-Unis où il a notamment été invité par NBA 2K à tester son nouveau jeu, NBA 2K27, qui entre dans la dernière ligne droite de sa promotion avant sa sortie mondiale, le 4 septembre.

Manette en main, avec les Spurs au contrôle, l’autre prodige de San Antonio a ainsi pris le temps de répondre à quelques questions pour Basket USA, notamment sur cette saison du rebond qui attend la franchise texane.

Stephon, comment s’est passé votre séjour à Paris ?

C’était génial. J’ai passé un super moment à Paris. Je me suis bien amusé. Le but était d’aller là-bas, m’entraîner, tu sais, voir les gars un petit moment. Mais aussi profiter de ce temps pour m’améliorer. Et puis, tu vois, passer un bon moment là-bas. C’est évidemment une ville géniale. Et puis, on sait qu’on va y retourner. Donc oui, ça a été une expérience très sympa dans l’ensemble.

L’équipe est déjà tournée vers la saison prochaine ?

Exactement ! On est clairement prêts pour attaquer la saison qui arrive. Notre état d’esprit est axé sur la conquête d’un titre cette saison, et j’ai l’impression qu’on a tous les atouts pour y arriver. Ce voyage à Paris était la première étape d’une très longue saison, et j’ai le sentiment que c’était un passage nécessaire.

Qu’avez-vous appris des légendes des Spurs, notamment sur la façon de rebondir après le parcours que vous avez eu en playoffs ?

On n’en a pas encore beaucoup parlé, mais elles étaient présentes à chaque étape de notre parcours, tout au long des playoffs, et même tout au long de la saison. En fait, ils nous ont donné des conseils après chaque défaite, tout au long de la saison. C’est généralement le même message, mais je pense que le simple fait de pouvoir les écouter, connaissant leur passé, ça donne tout de suite peu plus de poids.

A titre personnel, vous avez énormément progressé en seulement deux ans en NBA. A quoi faut-il s’attendre venant pour la suite ?

Je dirais simplement que j’espère faire un pas de plus dans la bonne direction. J’ai l’impression que chaque année, j’essaie de mettre l’accent sur le fait d’être meilleur que l’année précédente, quelle que soit la forme que ça puisse prendre. Et j’ai l’intention de faire la même chose l’année prochaine.

Pour en revenir à votre présence à Los Angeles, êtes-vous impatient de découvrir ce nouvel opus de NBA 2K ?

Oui, tout à fait. J’ai toujours hâte que ça sorte quand c’est la période de sortie de 2K. Et 2K va bientôt sortir. Vu que j’y joue depuis un petit moment, c’est enthousiasmant. On dirait que celui-ci s’annonce très bien. J’ai donc hâte que ça arrive.

Quels sont vos premiers souvenirs avec NBA 2K ?

Mon tout premier souvenir ? Je crois que c’était avec mon grand frère. Ce n’est pas qu’il m’a vraiment fait découvrir le jeu, mais je me souviens qu’il me forçait carrément à y jouer et ne me laissait jamais gagner. J’étais tellement jeune à l’époque que je ne pouvais vraiment rien y faire. C’est donc probablement mon souvenir le plus marquant et le plus ancien de mes débuts dans ce jeu. Ça forge le caractère, c’est sûr !

Est-ce que jouer avec Wemby, c’est un peu comme avoir un « cheat code » à NBA 2K ?

Un peu. Parfois, c’est vraiment le cas, surtout en défense. Tu peux rater ta couverture défensive, et il va juste être là pour rattraper le coup, et parfois sans même avoir à sauter ou regarder le ballon. C’est donc vraiment un luxe de l’avoir dans notre équipe.

Est-ce que Victor est aussi dominant dans le jeu qu’il l’est dans la vraie vie ?

Non, je ne pense pas qu’ils puissent faire ça. Ce serait de la triche.

Y a-t-il un autre jeu vidéo que vous attendez avec impatience ?

Eh bien, j’attends avec impatience la sortie de 2K, évidemment. Je crois que GTA 6 va bientôt sortir. Je vais certainement y jouer aussi. Mais oui, c’est vraiment tout ce que j’attends pour l’instant. Mais 2K est pour très bientôt.

A quel mode vous jouez en premier ?

Je vais probablement commencer par jouer en mode « Carrière », jouer mon propre perso. C’est généralement ce que tout le monde fait quand le jeu sort. Je pense donc que c’est ce qu’il y a de plus amusant au début.

Certains joueurs sont très attentifs à leurs notes dès la sortie du jeu. Est-ce ton cas et comment tu trouves ton joueur cette année ?

Oui, je fais partie de ceux qui regardent leurs notes. J’aime bien ma note actuelle en ce début d’année. Commencer la troisième année avec une note de 87, c’est un excellent point de départ en début de saison. Et vu l’année qui se présente, je pense que ça ne pourra que monter.

Stephon Castle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 SA 81 26:41 42.8 28.5 72.4 1.1 2.6 3.7 4.1 2.0 0.9 2.2 0.3 14.7 2025-26 SA 68 29:58 47.1 33.2 73.4 1.4 3.9 5.3 7.4 3.3 1.1 3.2 0.3 16.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.