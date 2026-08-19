Les années passent mais NBA 2K trouve toujours le moyen pour se réinventer et offrir une expérience toujours plus étoffée à ses joueurs. NBA 2K27 a ainsi été présenté en grande pompe à l’Intuit Dome de Los Angeles mardi soir, et Basket USA y était. Une « keynote » qui aura duré près d’une heure au centre du parquet de l’antre des Clippers, avec les participations de Chiney Ogwumike et Tyrese Haliburton.

NBA 2K27 s’est dévoilé au monde avec, cette année encore, un paquet de nouveautés et de bonnes nouvelles, dont la première d’entre elle concerne l’accès anticipé, avancé au 26 août pour les détenteurs des éditions Deluxe et Ultra. Mais ce n’est pas tout !

Le basket féminin investit « The City » !

Le « gameplay » reste plus que jamais alimenté par le dispositif « ProPlay » pour capturer au mieux les faits et gestes de chaque joueur et alimenter la collection déjà existance. La palette offensive a également été retravaillée, entre l’apparition du « step-through up-and-under » dans le catalogue, ou de la jauge « Dunk Meter », qui évolue pendant toute l’action en fonction du placement des défenseurs.

La défense est aussi à souligner en progrès, plus dynamique, avec plus de facilité pour trouver le bon timing de contre, un placement plus proche de l’attaquant mais des interceptions peut-être moins faciles à réaliser.

Rayon modes de jeu, NBA 2K a surpris en remodélisant Rucker Park à la perfection pour un mode « 3×3 » qui vaut le détour. Parmi les principales infos confirmées hier, l’apparition de joueuses féminines dans « The City » a été l’un des événements les plus marquants. C’est en effet la première fois que des joueuses « MyPlayer » pourront défier les profils masculins, avec de vrais « builds », construits sur les mêmes attributs

Un mode « MyCareer » à partager

Ce sera aussi la première fois que le mode « MyCareer » sera à disputer en mode « Co-op » ! Avec un compagnon de route nommé Trace Miller (photo ci-dessous), naviguant avec la G-League et qui sera en mesure de prendre part à l’histoire et à progresser.

Le dispositif pourrait bien révolutionner la pratique du mode habituellement construit au tour d’un scénario différent chaque année. Cette fois-ci l’histoire baptisée « Fire & Concrete » retrace votre histoire du lycée à la NBA en passant par la G-League et même Rucker Park, à travers une longue histoire de 11 chapitres !

La grande nouveauté du mode sera également la possibilité pour « MyPlayer » de revivre les précédentes ères et d’affronter les meilleurs joueurs de l’histoire à travers cinq « Eras » : l’ère Magic vs. Bird (1984), l’ère Michael Jordan (1991), l’ère Kobe Bryant (2003), l’ère LeBron James (2010), ou celle de Stephen Curry (2016), Chaque ère comporte ses spécificités, au niveau graphique mais aussi des aptitudes physiques et techniques, et le résultat global est assez bluffant.

L’expérience permettra aussi de valider des « moments d’ères », à travers des objectifs mettant les joueurs au défi de compléter des hauts faits historiques qui ont marqué leur époque.

Les modes « MyTeam » et MyNBA » n’ont pas été oubliés non plus, comme la confirmation que mode « MyNBA » intégrera également les restrictions liées au « second apron » ainsi que les clauses de non-transfert,

NBA 2K27 sort le 4 septembre sur PlayStation®5 (PS5®), XBOX Series X|S, PC via Steam, et Nintendo Switch™ 2.

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