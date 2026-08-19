

Au début du mois de juillet, Rudy Gobert avait été désigné capitaine de l’Équipe de France. Cependant, l’intérieur des Wolves ne portera pas le brassard pour la quatrième fenêtre de qualification à la Coupe du Monde 2027. Frédéric Fauthoux a annoncé que Victor Wembanyama est le nouveau capitaine de l’Équipe de France. Le sélectionneur des Bleus explique que la star des Spurs a été choisie pour «son exemplarité, son éthique de travail et pour l’avenir».

À seulement 22 ans, Victor Wembanyama devient le plus jeune capitaine de l’Équipe de France depuis Tony Parker en 2003. À l’époque, l’ancien meneur des Spurs avait seulement 21 ans.

«Capitaine, c’est avant tout un rôle d’exemplarité, de leader par la performance sur le terrain, connaître les systèmes, les adversaires et amener de la sérénité», détaille Victor Wembanyama.

Avec l’obtention du brassard, «Wemby» confirme son changement de statut, lui qui n’avait plus participé à un rassemblement des Bleus depuis la finale des Jeux olympiques perdue en 2024. La saison dernière, il a fini dans le top 3 de la course au MVP et il a aussi été élu Défenseur de l’année à l’unanimité. Par ailleurs, Victor Wembanyama confie «être honoré et excité» de recevoir le brassard de capitaine avant d’ajouter qu’il ne s’y attendait pas jusqu’à ce que Frédéric Fauthoux ne lui en parle.

Ce jeudi à 20 heures, l’intérieur disputera son premier match en tant que capitaine face à la Serbie, à Belgrade. Les Bleus rentreront ensuite en France pour recevoir cette même équipe serbe lors d’un second match de préparation. Les vice-champions olympiques enchaîneront avec une rencontre de qualification à la Coupe du Monde 2027 face à la Slovénie à Paris. Cette fenêtre internationale se terminera avec un déplacement en Suède à l’Avicii Stadium de Stockholm, toujours dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde 2027.