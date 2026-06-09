Stephon Castle, le match de la maturité

Avec ses 15.5 points par rencontre à 40% de réussite au shoot dans les deux premiers matches, Stephon Castle était certes dans sa moyenne dans ces Finals mais son impact était moindre. Occupé en défense par Jalen Brunson, le Rookie Of The Year 2025 manquait d’impact en attaque, de tranchant et d’adresse. On ne retrouvait pas le meneur de jeu des Spurs observé lors des tours précédents, contre Minnesota et Oklahoma City.

« Il a été agressif et c’est ce que j’attendais de sa part. Il a mis les tirs et les lancers-francs, c’est ce que font les grands joueurs », a simplement réagi son coach, Mitch Johnson, après sa performance dans le Game 3.

En compilant 23 points (8/14 au shoot), 5 rebonds et 5 passes, Stephon Castle a réalisé son meilleur match des Finals, et de loin, dans la victoire des Texans. Plus fort encore, à 21 ans, il a résisté à la pression du Madison Square Garden dans le « money time », à deux reprises.

D’abord avec un panier primé à deux minutes du terme, à la fin du chronomètre des 24 secondes, sur une passe de Victor Wembanyama qui n’avait pas réussi à déborder Karl-Anthony Towns.

« J’ai regardé le chrono toute l’action et je me tenais prêt, au cas où il me ferait la passe. J’étais prêt aussi à aller au rebond. J’ai trouvé l’espace pour envoyer », raconte le principal intéressé sur ce tir qui va alors donner sept points d’avance à San Antonio à 113 secondes de la fin.

Victor Wembanyama le voit comme « peut-être le joueur le plus mature de l’équipe »

Ensuite, il se retrouve sur la ligne des lancers-francs. Les Knicks sont revenus à trois points et il ne reste que 6.8 secondes à jouer. Craquer aurait été terrible. Le jeune joyau des Spurs ne tremble pas et inscrit ses deux tentatives. Il terminera avec un 5/6 dans l’exercice. Comment a-t-il fait abstraction du bruit et de la pression ?

« Sur le moment, c’est simplement une histoire entre moi et le cercle », répond-il. « On travaille sur les lancers à grosse pression, sur des situations semblables à l’entraînement afin de pouvoir reproduire cela. »

Comme le Français, Stephon Castle a parfaitement rebondi après les deux défaites. « Il est peut-être le joueur le plus mature de l’équipe », affirme Wemby. « Je ne suis pas surpris, il l’a montré encore et encore. Il est capable de beaucoup de choses et on a raison de lui faire confiance. »

Que pense le meneur de cette déclaration ? Son coéquipier a-t-il raison ? « Je ne sais pas. Peut-être », réagit-il. Après quelques instants de réflexion et toujours avec son ton très calme, il poursuit. « Franchement, sans doute, oui, en dehors de Victor. Il est numéro un. Je ne m’endors pas à 21h. Je suis juste derrière. »

Stephon Castle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 SA 81 26:41 42.8 28.5 72.4 1.1 2.6 3.7 4.1 2.0 0.9 2.2 0.3 14.7 2025-26 SA 68 29:58 47.1 33.2 73.4 1.4 3.9 5.3 7.4 3.3 1.1 3.2 0.3 16.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.