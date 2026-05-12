Stephon Castle, le « stoppeur » inattendu de Julius Randle

Avec Victor Wembanyama, Stephon Castle est probablement le défenseur le plus redoutable des Spurs et, forcément, il passe pas mal de temps en mission sur Anthony Edwards, le meilleur attaquant des Timberwolves.

Mais quand ce n’est pas le cas, on le voit aussi responsabilisé face à Julius Randle de ce côté du terrain et, clairement, le joueur de Minnesota n’est pas un duel facile.

« Il est très physique, c’est un duel difficile », a reconnu le Rookie de l’année 2025. « C’est plutôt un poste 4, donc un joueur plus grand et plus costaud, qui utilise beaucoup son corps… »

Randle en difficulté face à la forteresse Castle

« Combo guard » de formation, Stephon Castle (1m98 pour 97kg) a beau ne pas faire la même taille et ne pas faire le même poids que Julius Randle (2m06 pour 113kg), il se débrouille plutôt bien face à son vis-à-vis, grâce à sa puissance, ses bonnes mains et sa mobilité.

Après quatre matchs, le triple All-Star est ainsi limité à 14.3 points, 7.3 rebonds et 1.8 passe de moyenne, pour 37% de réussite au shoot (dont 27% à 3-points) et 4.5 pertes de balle. Des statistiques en baisse, puisque le « sophomore » de San Antonio se tient à un plan précis contre lui en défense.

« J’ai la sensation que le plus difficile avec lui, c’est de l’empêcher de prendre position au rebond, d’essayer de ne pas commettre de faute, tout en tentant de répondre à son impact physique », a-t-il expliqué. « Il se fait violence, c’est lui qui donne le premier coup en attaque. Donc il faut réussir à encaisser ça sans commettre de faute, mais c’est sans doute la chose la plus difficile. »

Dans le détail, Julius Randle ne shoote qu’à 5 sur 18 sur la vingtaine de minutes où Stephon Castle a défendu sur lui dans la série, avec également 7 ballons perdus. La preuve que cette opposition lui réussit bien, les Spurs espérant évidemment que cela se poursuive pour au moins deux matchs supplémentaires.