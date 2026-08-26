Pour Michael Porter Jr, le départ de Kentavious Caldwell-Pope a tué les Nuggets

Malgré l’impressionnante domination de Nikola Jokic dans le jeu, les Nuggets n’ont toujours pas réussi à accrocher une seconde bannière de champion au plafond de leur salle, après la première de 2023.

Élément-clé de cette équipe de Denver sacrée championne il y a trois ans, Michael Porter Jr. a pourtant fait ses valises à peine deux ans plus tard. Aujourd’hui à Brooklyn, il reste pourtant bien placé pour évoquer la situation de son ancienne franchise, et ce qui l’a notamment empêchée de triompher une deuxième fois.

D’après lui, la réponse tient en un joueur : Kentavious Caldwell-Pope.

« Le fait est qu’on a remporté le titre, mais qu’ils l’ont ensuite laissé partir », a ainsi déploré l’ailier dans son podcast. « Christian Braun est un très, très, très bon joueur. Quand on a été champions, il sortait du banc en jouant un rôle important. Mais il est passé titulaire au poste 2. »

Pour Michael Porter Jr, l’importance de Kentavious Caldwell-Pope a été sous-estimée par les dirigeants des Nuggets, coincés financièrement et qui n’avaient donc pas hésité à faire confiance à Christian Braun dès 2024.

« [KCP], c’est la menace à 3-points. Il n’essaie pas d’attaquer le cercle, il ne cherche rien d’autre qu’attraper le ballon et shooter », a-t-il détaillé. « Donc quand ils ont mis [Christian Braun] à sa place, la dynamique était quelque peu différente, parce qu’il est très bon pour couper vers le panier et partir en transition, mais ce n’est pas vraiment un shooteur qui attend le ballon. Résultat, je me suis retrouvé quasiment seul sur l’aile à apporter du danger en catch-and-shoot… »

Le « role player » parfait du « Joker »

Statistiquement, Kentavious Caldwell-Pope n’était que la cinquième, voire même sixième, option offensive de Denver, sauf que sa qualité de shoot et son apport défensif le rendaient indispensables auprès de Nikola Jokic.

Son départ n’a certes pas provoqué un effondrement immédiat, mais Denver n’a plus retrouvé les Finals : après le Game 7 perdu contre Minnesota en 2024 avec KCP dans l’effectif, les Nuggets ont encore chuté au Game 7 contre Oklahoma City en 2025, puis dès le premier tour en 2026.

« Je ne sais pas pourquoi ils l’ont laissé partir. C’est ce qui a précipité notre chute. C’était le début de la fin pour nous », a lancé Michael Porter Jr. au sujet de son ex-coéquipier « On est quand même allés jusqu’au Game 7 contre Minnesota, alors que Tim Connelly avait en quelque sorte construit cette équipe avec ses deux intérieurs pour nous battre. Parce que tu peux mettre [Karl-Anthony Towns] sur [Nikola Jokic], puis tu laisses Rudy [Gobert] flotter en aide. Il a vraiment construit cette équipe pour nous faire tomber et ils nous ont eus au Game 7. Malgré ça, ils ont décidé de redonner une chance à notre groupe une année de plus et c’est là qu’on a perdu contre OKC au Game 7 aussi. C’est aussi là que je me suis blessé. Je portais une protection sur mon épaule, à moitié disloquée. »

Une blessure qui justifiait d’ailleurs les vilaines performances de Michael Porter Jr. lors des playoffs 2025, pour ce qui restera ses dernières apparitions sous le maillot des Nuggets.

« J’ai fait de très mauvais playoffs, parce que je souffrais d’une entorse de niveau 2. Le genre de blessure qui demande trois ou quatre mois d’arrêt », a précisé le désormais leader des Nets. « Sauf que j’ai essayé de jouer malgré la douleur. Je m’injectais de l’anesthésiant avec une seringue avant chaque match et j’essayais de serrer les dents, mais je n’arrivais même pas à lever le bras… On a perdu et c’était moi le plus mauvais, alors je me suis dit que j’allais probablement être transféré. Et ça s’est produit. »