Michael Porter Jr. à la découverte de la pression new-yorkaise

Très, très bavard pendant l'été, Michael Porter Jr. a découvert que les médias d'un grand marché comme New York étaient friands de la moindre sortie, et que des propos pouvaient vite créer la polémique. Voilà pourquoi Sean Marks l'a très rapidement recadré.

« Ces discussions resteront privées. Je pense que c’est un nouvel environnement pour lui. Un nouveau marché, de nouvelles attentes, de nouveaux rôles, à la fois sur le terrain et dans le vestiaire » a expliqué le GM de Brooklyn. « Je pense qu’il est en train de trouver sa voie. On va en rester là, en gros. Mais il sait parfaitement où la franchise se situe sur certains sujets et certaines questions, et c'est un marché qui est un peu différent de celui d'où il vient. »

Même si la pression est moindre qu'aux Knicks, l'ancien ailier des Nuggets découvre la vie new-yorkaise, et il a déjà fait un choix : il se déplacera uniquement en Uber.

« Je commence tout juste à m’acclimater à la ville. Le trafic est difficile… J’ai fait venir une voiture ici, je me suis demandé : ‘Est-ce que je peux conduire ?' Finalement je me suis dit non. Les 200 à 250 dollars par jour en Uber en valent la peine. New York, c’est différent, mais je m’adapte à la ville. J’habite dans un très bon quartier, un quartier calme. Probablement à 10-15 minutes d’ici, donc pour l’instant j’apprécie vraiment. »

Les retrouvailles avec Jordi Fernandez

Autre adaptation : celle à un nouveau staff et des nouveaux coéquipiers après six années passées à Denver. Mais sur le banc, il y a quelqu'un qu'il connaît très bien : Jordi Fernandez. Le coach des Nets était assistant de Mike Malone aux Nuggets entre 2016 et 2022, et il a donc pu côtoyer l'ailier pendant quatre ans.

« C'est très important pour moi », reconnaît ce dernier. « Arriver dans une nouvelle ville et se sentir un peu submergé… Le fait d’avoir un coach avec qui je travaille tous les jours, quelqu’un comme Jordi, ça change tout. »

Pour le technicien espagnol, c'est l'assurance d'avoir un vrai leader d'attaque, et après avoir été lieutenant de Nikola Jokic et Jamal Murray, « MPJ » va découvrir la pression d'être l'option numéro 1.

« C’est un shooteur d’élite… Un excellent rebondeur et il est très bon dans ses coupes », décrit le coach. « L’avantage, c’est que j’ai déjà une relation avec lui, et ça simplifie un peu les choses. Mais je vais aussi lui demander de faire des choses qu’il n’a jamais faites auparavant, et je pense qu’il est prêt pour ce défi. »

Michael Porter, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 DEN 55 16 50.9 42.2 83.3 1.2 3.5 4.7 0.8 1.8 0.5 0.9 0.5 9.3 2020-21 DEN 61 31 54.2 44.5 79.1 1.5 5.8 7.3 1.1 2.1 0.7 1.3 0.9 19.0 2021-22 DEN 9 30 35.9 20.8 55.6 1.0 5.6 6.6 1.9 1.8 1.1 1.3 0.2 9.9 2022-23 DEN 62 29 48.7 41.4 80.0 1.0 4.5 5.5 1.0 1.9 0.6 1.1 0.5 17.4 2023-24 DEN 81 32 48.4 39.7 83.6 1.3 5.7 7.0 1.5 1.8 0.5 1.1 0.7 16.7 2024-25 DEN 77 34 50.4 39.5 76.8 1.8 5.2 7.0 2.1 2.0 0.6 1.4 0.5 18.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.