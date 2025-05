Les playoffs furent un long calvaire pour Michael Porter Jr.

C’est peu dire que les playoffs 2025 auront été une grande souffrance pour Michael Porter Jr. L’ailier de Denver, en 14 matches, a terminé avec seulement 9.1 points de moyenne à 39% de réussite au shoot et 34% à 3-pts. Pour comparer, en saison régulière, il était à 18.2 points par match et 50% de réussite au shoot, ainsi que 39% à 3-pts. La chute est donc significative.

Elle s’explique par les soucis physiques qui ont frappé le joueur. En haut et en bas. Il a été obligé de composer avec un problème de « pied tombant » à gauche, qui provoque des douleurs lors de certains déplacements. Pour se soulager, Michael Porter Jr. porte une orthèse spéciale, qui s’est cassée au pire des moments.

« Il restait une dizaine de matches à jouer dans la saison régulière. C’était une orthèse que j’utilisais depuis trois ans et j’étais très à l’aise avec, très en confiance dans mes mouvements. Quand elle s’est cassée, on n’a pas réussi à en trouver une autre qui fonctionnait de la même manière », détaille l’ailier à Andscape. « J’étais déstabilisé au niveau de mon équilibre et de mon tir. C’était dur à vivre car je marche à la confiance. Avec la nouvelle orthèse, je n’ai jamais réussi à me sentir à l’aise. »

« J’en ai vu d’autres au niveau des blessures. Je ne voulais pas arrêter même si je n’étais pas capable d’aider mon équipe comme je le voulais »

Puis, dès le début du premier tour face aux Clippers, il a été victime d’une entorse de l’épaule gauche. Le pied gauche, l’épaule du même côté, ça fait beaucoup. Aurait-il dû se reposer quelques jours et matches ?

« Franchement, avec le recul, je n’ai pas l’impression d’avoir aidé mon équipe donc j’aurais sans doute dû me soigner pendant quelques matches et revenir ensuite », répond-il, avec des propos déjà entendus pendant ces playoffs. « Mais je ne suis pas comme ça. J’en ai vu d’autres au niveau des blessures. Je ne voulais pas arrêter même si je n’étais pas capable d’aider mon équipe comme je le voulais. »

Comme pour Aaron Gordon qui, malgré les risques et sa blessure, a joué le Game 7 face au Thunder, la dureté et l’envie de l’ailier des Nuggets ont été saluées par son coach.

« Le fait simple de lever son bras au-dessus de son épaule nécessitait un travail. C’était vraiment notable. Il avait du mal à prendre des rebonds avec les deux mains. On pouvait bien voir que son tir n’était pas fluide, qu’il n’avait aucun rythme », constate David Adelman. « Je suis vraiment fier de lui. On a joué avec des joueurs limités, qui ont trouvé une manière de jouer. Il a été opéré auparavant et il sait jouer malgré la douleur. C’est incroyable ce qu’il a traversé chaque soir, la dose de douleur qu’il supporte chaque saison. »

Michael Porter, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 DEN 55 16 50.9 42.2 83.3 1.2 3.5 4.7 0.8 1.8 0.5 0.9 0.5 9.3 2020-21 DEN 61 31 54.2 44.5 79.1 1.5 5.8 7.3 1.1 2.1 0.7 1.3 0.9 19.0 2021-22 DEN 9 30 35.9 20.8 55.6 1.0 5.6 6.6 1.9 1.8 1.1 1.3 0.2 9.9 2022-23 DEN 62 29 48.7 41.4 80.0 1.0 4.5 5.5 1.0 1.9 0.6 1.1 0.5 17.4 2023-24 DEN 81 32 48.4 39.7 83.6 1.3 5.7 7.0 1.5 1.8 0.5 1.1 0.7 16.7 2024-25 DEN 77 34 50.4 39.5 76.8 1.8 5.2 7.0 2.1 2.0 0.6 1.4 0.5 18.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.