Malgré les risques, Aaron Gordon tenait à jouer le Game 7 face au Thunder

Victime d’une élongation à la cuisse, plus grave encore que celle de Stephen Curry, Aaron Gordon a pourtant tenu sa place pour le match le plus important de la saison des Nuggets. Alors qu’il aurait eu besoin de plusieurs semaines pour récupérer, comment a-t-il fait pour être présent pour le Game 7 à Oklahoma City ?

« J’ai fait tout ce qui était possible : du chaud, du froid, des massages. J’ai fait mon possible pour être là et me battre pour mon équipe », confirme l’intérieur, qui n’avait « aucun doute » sur sa participation. « Je connaissais les risques mais je voulais être là pour mon équipe. J’ai tout donné. »

Ça n’a pas suffi puisque les Nuggets ont explosé face au Thunder et Aaron Gordon a compilé 8 points et 11 rebonds en 25 minutes. « J’aurais aimé jouer mieux », glisse-t-il. « Il a été incroyable », déclare David Adelman. « C’est une des choses les plus dingues que j’ai vues. C’est la preuve de sa dureté. »

« Très souvent, c’est l’équipe la moins blessée qui gagne, pas la meilleure »

Même si Denver était parvenu à se qualifier pour affronter les Wolves en finale de conférence, l’ancien d’Orlando aurait manqué « au moins deux ou trois matches », confirme-t-il. « Je me disais que je pouvais faire avec pour ce match et me reposer un peu après, en revenant plus tard dans la série. »

Aaron Gordon pointe d’ailleurs l’exigeant calendrier des playoffs qui, avec un match tous les deux jours, ne permet pas aux joueurs de souffler ou de soigner des blessures comme la sienne et celle de Stephen Curry.

« Un jour pour voyager et un jour pour récupérer, seulement deux jours et je pense que le basket serait meilleur », demande-t-il. « Le simple fait de donner une journée de repos supplémentaire aux athlètes et on verrait un niveau bien plus élevé, et moins de blowouts. On l’a vu, des joueurs souffrent de blessures liées à la fatigue car les matches s’enchaînent rapidement. Un ou deux jours de plus en playoffs, ce serait agréable pour revenir plus frais. Car, très souvent, c’est l’équipe la moins blessée qui gagne, pas la meilleure. »

Aaron Gordon Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 ORL 47 17 44.7 27.1 72.1 1.0 2.6 3.6 0.7 1.8 0.4 0.8 0.5 5.2 2015-16 ORL 78 24 47.3 29.6 66.8 2.0 4.5 6.5 1.6 2.0 0.8 0.8 0.7 9.2 2016-17 ORL 80 29 45.4 28.8 71.9 1.4 3.6 5.1 1.9 2.1 0.8 1.1 0.5 12.7 2017-18 ORL 58 33 43.4 33.6 69.8 1.5 6.4 7.9 2.3 1.9 1.0 1.8 0.8 17.6 2018-19 ORL 78 34 44.9 34.9 73.1 1.7 5.7 7.4 3.7 2.2 0.7 2.1 0.7 16.0 2019-20 ORL 62 33 43.7 30.8 67.4 1.7 5.9 7.7 3.7 2.0 0.8 1.6 0.6 14.4 2020-21 * All Teams 50 28 46.3 33.5 65.1 1.5 4.1 5.7 3.2 1.8 0.7 1.9 0.7 12.4 2020-21 * DEN 25 26 50.0 26.6 70.5 1.5 3.2 4.7 2.2 1.6 0.7 1.2 0.6 10.2 2020-21 * ORL 25 29 43.7 37.5 62.9 1.6 5.1 6.6 4.2 2.0 0.6 2.7 0.8 14.6 2021-22 DEN 75 32 52.0 33.5 74.3 1.7 4.2 5.9 2.5 2.0 0.6 1.8 0.6 15.0 2022-23 DEN 68 30 56.4 34.7 60.8 2.4 4.1 6.6 3.0 1.9 0.8 1.4 0.8 16.3 2023-24 DEN 73 32 55.6 29.0 65.8 2.4 4.1 6.5 3.5 1.9 0.8 1.4 0.6 13.9 2024-25 DEN 51 28 53.1 43.6 81.0 1.6 3.3 4.8 3.2 1.6 0.5 1.4 0.3 14.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.