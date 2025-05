Michael Porter Jr : « Si nous perdons, c’est parce que je n’aide pas l’équipe »

Il reste un peu plus d’une minute à jouer dans cette cinquième manche entre les Nuggets et le Thunder. Le score est à 106-103 en faveur des hommes de Mark Daigneault après un bon run d’OKC impulsé par le coup de chaud de Lu Dort. Denver a une possession pour égaliser. Nikola Jokic trouve Michael Porter Jr qui dégaine à 3-points, mais son tir est trop court.

Sur la possession suivante, OKC double l’écart grâce à Shai Gilgeous-Alexander et les Nuggets doivent absolument marquer des points, mais le même schéma se répète. Nikola Jokic trouve Michael Porter Jr à 3-points, bien défendu par SGA, mais cette fois-ci, le tir de l’ailier ne touche rien. Un ultime airball pour mettre fin au nouveau cauchemar de « MPJ », qui a fini cette rencontre avec seulement deux points à 1/7 au tir.

« Si nous perdons, c’est parce que je n’aide pas l’équipe », analyse Michael Porter Jr. « C’est dur, vraiment dur. Je cherche à savoir comment je pourrais aider l’équipe parce que pour le moment, je ne le fais absolument pas. »

La douleur à l’épaule toujours présente

Les performances de Michael Porter Jr sur ces playoffs 2025 sont un réel sujet depuis son entorse de l’épaule survenue lors du Game 2 face aux Clippers. L’ailier reconnaît qu’il est loin d’être à 100% de ses capacités et qu’il aurait normalement besoin de quatre à cinq semaines de repos. Des propos confirmés par son entraîneur, David Adelman, qui avait souligné que sa blessure l’empêchait de tirer correctement.

« Il a tout mon respect », salue Aaron Gordon. « Je sais que son entorse à l’épaule n’est pas amusante, mais ce gars est un guerrier, dur comme un roc et on l’aime pour ça. »

Si le 14e choix de la Draft 2018 a compilé 21 points et 5/6 à 3-points lors du Game 3 face au Thunder, sur l’ensemble de la série, c’est bien plus compliqué. MPJ tourne à seulement 7.2 points de moyenne à 28.6% au tir et 26 de loin avec en point d’orgue ses deux derniers matchs à 1/7 au tir et 0/5 de loin.

Des coéquipiers qui essaient de le mettre en confiance

Malgré sa disette offensive, David Adelman continue de faire jouer son ailier tandis que sur le terrain, ses coéquipiers continuent de lui offrir des tirs décisifs, à l’image de cette fin de match où Nikola Jokic a, à deux reprises, fait confiance à Michael Porter Jr. pour dégainer.

« C’est l’un des meilleurs shooteurs de la Ligue« , rappelle le Serbe. » Quand il ne rentre pas mettre ses tirs, il est logiquement frustré, mais il est ouvert. Il a besoin de prendre ses tirs et on veut qu’il les prenne. »

Dans une mauvaise passe, Michael Porter Jr ne désespère pas pour autant et compte bien changer la donne pour le Game 6 qui pourrait être synonyme d’élimination en cas de défaite : « Si je joue, je dois aider mon équipe. Il nous reste un dernier match à jouer donc je dois être prêt à tout donner et à inverser la tendance. »

Toute la question sera de savoir si David Adelman va adapter sa rotation pour le Game 6 ou s’il va continuer à compter sur Michael Porter Jr malgré l’état de son épaule et de ses performances en berne.

Michael Porter, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 DEN 55 16 50.9 42.2 83.3 1.2 3.5 4.7 0.8 1.8 0.5 0.9 0.5 9.3 2020-21 DEN 61 31 54.2 44.5 79.1 1.5 5.8 7.3 1.1 2.1 0.7 1.3 0.9 19.0 2021-22 DEN 9 30 35.9 20.8 55.6 1.0 5.6 6.6 1.9 1.8 1.1 1.3 0.2 9.9 2022-23 DEN 62 29 48.7 41.4 80.0 1.0 4.5 5.5 1.0 1.9 0.6 1.1 0.5 17.4 2023-24 DEN 81 32 48.4 39.7 83.6 1.3 5.7 7.0 1.5 1.8 0.5 1.1 0.7 16.7 2024-25 DEN 77 34 50.4 39.5 76.8 1.8 5.2 7.0 2.1 2.0 0.6 1.4 0.5 18.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.