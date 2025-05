Michael Porter Jr, une épaule et un tir toujours en souffrance

Si le tir avait été converti, Aaron Gordon aurait signé la passe de la soirée. Avec des yeux dans le dos, l’intérieur des Nuggets avait trouvé Michael Porter Jr. seul dans le corner avec une offrande relayée en arrière. Mais son coéquipier, malgré tout le temps du monde, n’a pas été en mesure de convertir.

Passé à côté de son premier match (2 points à 1/8 aux tirs), « MPJ » a connu une nouvelle soirée de maladresse dans l’Oklahoma (8 points à 2/10 aux tirs) en restant campé la majeure partie du temps derrière la ligne à 3-points.

« On peut voir quand il tire, il a du mal à relâcher complètement le ballon au sommet de son tir. C’est presque comme si ça s’arrêtait à 90%, 85% », chiffre son coach David Adelman, en référence à l’épaule toujours meurtrie de son joueur, qui l’avait déjà perturbé au premier tour face aux Clippers.

« J’ai choisi de jouer mais ce n’est pas une excuse, si j’y vais pour jouer, je dois… je dois bien jouer. Je suis tellement limité sur le parquet donc je ne suis pas en mesure de faire ce que je veux, en attaque, en défense, au cercle. Tout est un peu dur, mais ce n’est pas une excuse », reconnaît le joueur de 26 ans.

Faire l’impasse sur un match ?

Même la prise de rebond semble compliquée. « Prendre des rebonds à deux mains face à cette équipe est tellement important. Il s’agit d’aller chercher la balle au plus haut. Il est affecté de cette manière », remarque son coach qui apprécie ses efforts et a trouvé positif de le voir rentrer quelques tirs en seconde période : « C’est tellement important pour nous s’ils font des prises à deux, à trois et réduisent les espaces. Michael doit être efficace sur ce côté faible. »

Michael Porter se bat « pour nous. Je pense que c’est une bonne chose, et on l’apprécie. Mais je pense que ça ne peut pas être une excuse », prévient Nikola Jokic dont le coéquipier, pourtant conscient qu’ « immobiliser l’articulation est le meilleur moyen de la guérir » ne semble pas vouloir faire l’impasse sur un match pour reposer son épaule.

« C’est une situation cruciale pour notre équipe. Je ne ressens pas l’envie de la reposer. Si je ne suis pas performant, alors ils mettent quelqu’un d’autre, capable de l’être plus. C’est ce qu’on doit faire. Mais je vais clairement y aller et essayer parce que je pourrais avoir un impact, des tirs pourraient rentrer. Je dois être très sélectif dans ma façon de jouer », se fixe-t-il pour finir.

Michael Porter, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 DEN 55 16 50.9 42.2 83.3 1.2 3.5 4.7 0.8 1.8 0.5 0.9 0.5 9.3 2020-21 DEN 61 31 54.2 44.5 79.1 1.5 5.8 7.3 1.1 2.1 0.7 1.3 0.9 19.0 2021-22 DEN 9 30 35.9 20.8 55.6 1.0 5.6 6.6 1.9 1.8 1.1 1.3 0.2 9.9 2022-23 DEN 62 29 48.7 41.4 80.0 1.0 4.5 5.5 1.0 1.9 0.6 1.1 0.5 17.4 2023-24 DEN 81 32 48.4 39.7 83.6 1.3 5.7 7.0 1.5 1.8 0.5 1.1 0.7 16.7 2024-25 DEN 77 34 50.4 39.5 76.8 1.8 5.2 7.0 2.1 2.0 0.6 1.4 0.5 18.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.