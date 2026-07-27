Michael Porter Jr. attend d’être prolongé par les Nets

Après avoir réalisé un grand coup en s’offrant Julius Randle, les Nets continuent de se pencher sur la situation de Michael Porter Jr., l’un des principaux dossiers de leur intersaison. On rappelle que l’ailier, libre en 2027, est éligible depuis le 6 juillet à une prolongation maximale de 234 millions de dollars sur quatre saisons.

Après que le GM des Nets, Sean Marks, a déclaré à la mi-juillet qu’il n’y avait pas « d’urgence immédiate » pour trouver un accord, c’est au tour de l’agent du joueur de donner la température.

Selon Mark Bartelstein, le joueur de 28 ans se plaît à Brooklyn. « Jordi (Fernandez) a été super. Il a fait preuve d’innovation dans la manière dont il utilise Michael. Je trouve que ça fonctionne bien », développe l’agent.

Le coach de Brooklyn n’a en effet pas hésité à faire de l’ancien joueur des Nuggets sa première option offensive. Résultat : malgré les difficultés collectives des Nets, « MPJ » a signé le meilleur exercice de sa carrière avec 24.2 points de moyenne et de solides pourcentages (46.3% aux tirs, dont 36.3% à 3-points).

Les Nets doivent d’abord fixer leurs priorités

Suffisant pour convaincre les dirigeants de lui offrir une telle prolongation ? « C’est quelque chose dont Sean et moi devons discuter. Les Nets doivent avant tout définir la direction qu’ils souhaitent prendre pour la suite. De notre côté, on doit évidemment faire de même pour Michael », poursuit Mark Bartelstein. Les discussions devront donc porter autant sur le projet sportif des Nets que sur les conditions financières d’une éventuelle prolongation.

La franchise pourrait être tentée de voir ce que son association avec Julius Randle va donner. L’intérieur arrive lui aussi en fin de contrat : il dispose d’une « player option » à 35.8 millions de dollars pour la saison 2027/28.

« Si nous pouvons trouver un accord qui permette de construire quelque chose sur le long terme, ce serait formidable. Mais c’est une discussion qu’on va avoir dans les prochains jours », conclut l’agent de Michael Porter Jr. Élément le mieux rémunéré de sa formation, « MPJ » doit toucher 40.8 millions de dollars la saison prochaine.

Michael Porter Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 DEN 55 16:25 50.9 42.2 83.3 1.2 3.5 4.7 0.8 1.8 0.5 0.9 0.5 9.3 2020-21 DEN 61 31:21 54.2 44.5 79.1 1.5 5.8 7.3 1.1 2.1 0.7 1.3 0.9 19.0 2021-22 DEN 9 29:27 35.9 20.8 55.6 1.0 5.6 6.6 1.9 1.8 1.1 1.3 0.2 9.9 2022-23 DEN 62 29:00 48.7 41.4 80.0 1.0 4.5 5.5 1.0 1.9 0.6 1.1 0.5 17.4 2023-24 DEN 81 31:40 48.4 39.7 83.6 1.3 5.7 7.0 1.5 1.8 0.5 1.1 0.7 16.7 2024-25 DEN 77 33:41 50.4 39.5 76.8 1.8 5.2 7.0 2.1 2.0 0.6 1.4 0.5 18.2 2025-26 BKN 52 32:29 46.3 36.3 85.9 1.3 5.7 7.1 3.0 2.2 1.1 2.3 0.3 24.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.