La prolongation de Michael Porter Jr. n’est pas urgente à Brooklyn

« Si ça ne tenait qu’à moi, j’adorerais signer une prolongation avec cette franchise. » En avril dernier, Michael Porter Jr. a annoncé la couleur. L’ailier des Nets disait vouloir « passer plusieurs années à Brooklyn, en faire ma maison et voir cette franchise décoller ». La franchise de Brooklyn n’est pas contre. Mais n’est pas pressée non plus.

« On va avoir ces discussions, c’est certain. On a le temps. Il n’y a pas d’urgence immédiate pour l’instant avec Michael », affirme le GM des Nets, Sean Marks. « Il est important pour nous. Il sort d’une superbe année, la meilleure de sa carrière et tout le mérite lui en revient. C’est génial ce qu’il a fait pour nous. Je suis impatient qu’on en parle et de voir ce que Mike va faire le restant de l’été et la saison prochaine. »

Libre en 2027, l’ancien ailier de Denver est éligible à une coquette prolongation de contrat depuis le 6 juillet : 234 millions de dollars sur quatre saisons. Néanmoins, il semble très peu probable que Brooklyn lui offre une telle somme. Il s’agit de trouver le bon prix et la bonne durée, donc d’y réfléchir.

« Dès qu’on est dans l’urgence, on prend de mauvaises décisions. On a mis en place un plan mûrement réfléchi, qui couvre les deux dernières années et les deux à venir. On essaie de déterminer à quoi vont ressembler les prochains Nets. On ne veut rien faire dans la précipitation », insiste le dirigeant de Brooklyn. « Je l’ai déjà dit : j’aime Mike, l’homme et le joueur, et j’espère qu’il fera partie de cette équipe. Mais on doit en parler ensemble. »

Julius Randle, arrivé cet été, pourrait lui aussi être libre en 2027, s’il n’active pas sa dernière année en option. Sur ces deux dossiers, les Nets vont donc avoir des choix importants à faire, qui vont profondément déterminer leur avenir. Les principaux intéressés aussi, s’ils veulent obtenir des gros chèques.

« On aura beaucoup d’options. On aura une marge de manœuvre, non seulement avec MPJ, mais aussi avec d’autres joueurs. J’aime l’idée que beaucoup soient motivés, aient quelque chose à prouver », conclut Sean Marks.

Michael Porter Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 DEN 55 16:25 50.9 42.2 83.3 1.2 3.5 4.7 0.8 1.8 0.5 0.9 0.5 9.3 2020-21 DEN 61 31:21 54.2 44.5 79.1 1.5 5.8 7.3 1.1 2.1 0.7 1.3 0.9 19.0 2021-22 DEN 9 29:27 35.9 20.8 55.6 1.0 5.6 6.6 1.9 1.8 1.1 1.3 0.2 9.9 2022-23 DEN 62 29:00 48.7 41.4 80.0 1.0 4.5 5.5 1.0 1.9 0.6 1.1 0.5 17.4 2023-24 DEN 81 31:40 48.4 39.7 83.6 1.3 5.7 7.0 1.5 1.8 0.5 1.1 0.7 16.7 2024-25 DEN 77 33:41 50.4 39.5 76.8 1.8 5.2 7.0 2.1 2.0 0.6 1.4 0.5 18.2 2025-26 BKN 52 32:29 46.3 36.3 85.9 1.3 5.7 7.1 3.0 2.2 1.1 2.3 0.3 24.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.