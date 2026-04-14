Michael Porter Jr. aimerait prolonger avec les Nets

Avec 24.2 points et 7.1 rebonds de moyenne, Michael Porter Jr. a réussi sa première saison à Brooklyn, puisque c’est statistiquement le meilleur exercice de sa carrière. Après des années dans le collectif de Denver, comme troisième ou quatrième option, il a eu les commandes avec les Nets et a démontré qu’il pouvait faire gonfler son jeu.

Et même si son équipe a beaucoup perdu et n’est pas encore certaine de sortir de son cycle de reconstruction, l’ailier s’imagine rester quelques années là-bas.

« Si ça ne tenait qu’à moi, j’adorerais signer une prolongation avec cette franchise », annonce-t-il, lui qui sera libre en 2027 et pourra signer un nouveau contrat à partir du 6 juillet. « J’ai l’impression qu’on s’entend bien. Il y a une super ambiance et une énergie incroyable dans le vestiaire et faire partie d’un projet qui prend de l’ampleur de manière positive, qui crée une dynamique positive, ce serait génial. J’aimerais passer plusieurs années à Brooklyn, en faire ma maison et voir cette franchise décoller, car on a vu du potentiel cette année. »

Même Michael Porter Jr. a de la marge pour faire mieux la saison prochaine. En effet, il n’a joué que 52 matches et aucun lors du dernier mois de la saison, à cause d’une élongation à l’ischio-jambier gauche. Surtout, même si ce fut sans conséquence vu l’enchaînement des défaites, il concède que quelque chose s’est cassé à partir de février.

Le même destin que Mikal Bridges et Cam Johnson ?

« Dès que la coupure est arrivée et que je me suis rendu compte que je n’étais pas All-Star, ma concentration, ma préparation ont un peu chuté », admet-il, lui qui visait le match des étoiles grâce à ses performances offensives, mais fut plombé par les résultats des Nets. « Cela ne peut pas arriver, quelle que soit la situation de l’équipe. »

Ces dernières saisons, les Nets n’ont pas hésité à se séparer de Mikal Bridges et Cam Johnson. Dès lors, si la reconstruction est encore à l’œuvre la saison prochaine et qu’il ne signe pas une prolongation durant l’intersaison, comme le champion NBA 2023 sera en fin de contrat, il sera une parfaite monnaie d’échange…

« J’ai parlé un peu avec Andy Birdsong [l’assistant GM] et j’ai eu Sean Marks au téléphone. Mon boulot, c’est de dire clairement que je veux être ici, de leur faire savoir. Après, c’est à eux de faire ce qui est le mieux pour la franchise. Ils peuvent me faire savoir ce qui se passe ou non, je n’ai pas de rancune. Je pense qu’ils seront transparents avec moi, mais ils ne me le doivent pas », commente l’ancien de Denver.

De son côté, le GM des Nets, Sean Marks, n’a pas été très précis sur l’avenir de son joueur, en disant simplement que « cet été, il y aura beaucoup de discussions, avec Michael et avec d’autres joueurs ».

Michael Porter Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 DEN 55 16:25 50.9 42.2 83.3 1.2 3.5 4.7 0.8 1.8 0.5 0.9 0.5 9.3 2020-21 DEN 61 31:21 54.2 44.5 79.1 1.5 5.8 7.3 1.1 2.1 0.7 1.3 0.9 19.0 2021-22 DEN 9 29:27 35.9 20.8 55.6 1.0 5.6 6.6 1.9 1.8 1.1 1.3 0.2 9.9 2022-23 DEN 62 29:00 48.7 41.4 80.0 1.0 4.5 5.5 1.0 1.9 0.6 1.1 0.5 17.4 2023-24 DEN 81 31:40 48.4 39.7 83.6 1.3 5.7 7.0 1.5 1.8 0.5 1.1 0.7 16.7 2024-25 DEN 77 33:41 50.4 39.5 76.8 1.8 5.2 7.0 2.1 2.0 0.6 1.4 0.5 18.2 2025-26 BKN 52 32:29 46.3 36.3 85.9 1.3 5.7 7.1 3.0 2.2 1.1 2.3 0.3 24.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.