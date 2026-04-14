Brooklyn, une franchise en permanente reconstruction

Avec seulement 46 victoires depuis deux saisons, les Nets sont lancés dans une profonde logique de reconstruction. Il faut faire jouer les jeunes (qui sont nombreux) et peu importe si cela se traduit par des succès. Surtout cette année, où la Draft s’annonce particulièrement forte au sommet et Brooklyn, avec le troisième pire bilan de la saison régulière (20 victoires – 62 défaites), s’est donné de bonnes chances de repartir avec un fort joueur.

Est-ce, dès lors, le moment de changer un peu de politique et de commencer à tenter de gagner des rencontres ? Pas certain, si on suit les déclarations de Sean Marks.

« Cela dépend un peu de ce qui est disponible. On ne sait jamais vraiment. On a placé cette équipe et cette franchise dans des positions où elles peuvent être opportunistes », explique le GM des Nets. « Est-ce que ça colle avec notre calendrier ? Cette stratégie particulière est-elle adaptée à notre situation ? On peut toujours ajouter du talent, mais ce talent va-t-il coller avec notre approche, le développement des jeunes, notre groupe ? On va en parler avec Jordi Fernandez, le coaching staff et les dirigeants, notamment Joe Tsai [le propriétaire de la franchise]. Ce qu’ils veulent ajouter et comment le veulent-ils. »

Ce discours un peu flou ne va sûrement pas plaire à Jordi Fernandez, qui commence à fatiguer de perdre.

« On ne sait pas comment on va réagir tant qu’on n’a pas vécu ça. Je me souviens que, quand j’ai pris le poste, certains m’ont dit que ça allait être difficile, que ce ne serait pas facile », raconte le coach. « J’ai toujours eu un état d’esprit positif, en répondant que ça allait le faire. Mais c’est très compliqué car on veut se battre et gagner. »

Et pas sûr que ce soit pour la saison prochaine car ça dépendra sûrement de la place du club à la Draft…