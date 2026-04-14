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Brooklyn, une franchise en permanente reconstruction

Publié le 14/04/2026 à 10:06 Twitter Facebook

NBA – Après deux saisons à enchaîner les défaites, les Nets n’annoncent pas de manière certaine un changement de stratégie l’année prochaine. Ça promet…

Avec seulement 46 victoires depuis deux saisons, les Nets sont lancés dans une profonde logique de reconstruction. Il faut faire jouer les jeunes (qui sont nombreux) et peu importe si cela se traduit par des succès. Surtout cette année, où la Draft s’annonce particulièrement forte au sommet et Brooklyn, avec le troisième pire bilan de la saison régulière (20 victoires – 62 défaites), s’est donné de bonnes chances de repartir avec un fort joueur.

Est-ce, dès lors, le moment de changer un peu de politique et de commencer à tenter de gagner des rencontres ? Pas certain, si on suit les déclarations de Sean Marks.

« Cela dépend un peu de ce qui est disponible. On ne sait jamais vraiment. On a placé cette équipe et cette franchise dans des positions où elles peuvent être opportunistes », explique le GM des Nets. « Est-ce que ça colle avec notre calendrier ? Cette stratégie particulière est-elle adaptée à notre situation ? On peut toujours ajouter du talent, mais ce talent va-t-il coller avec notre approche, le développement des jeunes, notre groupe ? On va en parler avec Jordi Fernandez, le coaching staff et les dirigeants, notamment Joe Tsai [le propriétaire de la franchise]. Ce qu’ils veulent ajouter et comment le veulent-ils. »

Ce discours un peu flou ne va sûrement pas plaire à Jordi Fernandez, qui commence à fatiguer de perdre.

« On ne sait pas comment on va réagir tant qu’on n’a pas vécu ça. Je me souviens que, quand j’ai pris le poste, certains m’ont dit que ça allait être difficile, que ce ne serait pas facile », raconte le coach. « J’ai toujours eu un état d’esprit positif, en répondant que ça allait le faire. Mais c’est très compliqué car on veut se battre et gagner. »

Et pas sûr que ce soit pour la saison prochaine car ça dépendra sûrement de la place du club à la Draft…

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Michael Porter Jr. 52 32:29 46.3 36.3 85.9 1.3 5.7 7.1 3.0 2.3 1.1 0.3 2.2 24.2
Cam Thomas 24 24:15 39.9 32.5 84.3 0.4 1.4 1.8 3.1 2.0 0.2 0.1 1.3 15.6
Noah Clowney 66 26:58 39.6 32.9 80.4 0.8 3.3 4.1 1.6 1.5 0.8 0.7 2.5 12.3
Nic Claxton 69 27:50 57.1 15.8 61.6 2.4 4.5 6.9 3.7 1.4 0.7 1.1 2.3 11.7
Josh Minott 16 19:15 49.1 39.5 80.0 0.5 2.0 2.5 0.8 1.4 1.3 0.8 1.4 10.8
Egor Dëmin 52 25:09 39.9 38.5 83.1 0.4 2.8 3.2 3.3 1.7 0.8 0.3 1.8 10.3
Ziaire Williams 56 22:53 42.5 34.3 85.0 0.5 1.9 2.4 1.1 1.1 1.4 0.4 2.1 10.2
Danny Wolf 57 20:49 40.5 32.2 77.1 1.0 3.9 4.9 2.2 1.3 0.5 0.6 2.2 8.9
Nolan Traore 56 22:12 38.0 31.8 78.7 0.3 1.5 1.8 3.8 2.3 0.8 0.4 2.1 8.9
Day'ron Sharpe 62 18:43 60.1 23.1 67.8 2.8 3.9 6.7 2.3 1.7 1.1 0.4 2.4 8.7
Malachi Smith 15 23:56 48.5 43.5 100.0 0.8 2.6 3.4 3.3 0.9 0.8 0.3 0.9 8.3
Chaney Johnson 17 20:28 54.3 30.0 80.0 1.9 2.7 4.6 2.1 1.2 0.9 0.5 3.0 8.2
Trevon Scott 6 30:20 38.0 31.6 66.7 1.7 3.5 5.2 1.7 0.7 1.3 0.8 2.0 8.0
Tyson Etienne 24 15:50 40.0 39.8 83.3 0.2 0.9 1.1 1.7 0.7 0.5 0.0 2.0 7.9
Ben Saraf 44 20:49 39.6 21.1 83.0 0.5 1.6 2.1 3.3 2.3 0.9 0.2 1.8 7.5
Tyrese Martin 37 18:49 39.2 33.6 73.1 0.9 2.0 2.9 1.9 0.9 0.6 0.1 0.8 7.3
Terance Mann 63 24:16 45.7 36.4 78.8 1.1 2.1 3.2 3.0 1.1 0.7 0.2 2.5 7.2
Ochai Agbaji 20 16:09 45.5 34.9 78.6 0.7 1.7 2.3 0.9 0.6 0.4 0.3 0.9 6.7
Drake Powell 63 20:57 40.2 28.0 89.6 0.3 1.4 1.8 1.4 1.0 0.6 0.2 1.4 6.5
Jalen Wilson 54 15:54 39.6 35.5 71.9 0.3 1.8 2.1 0.9 0.7 0.4 0.0 1.6 6.4
E.j. Liddell 26 13:25 48.6 34.6 80.8 0.5 2.1 2.7 0.9 0.6 0.2 0.4 1.7 5.7
Grant Nelson 4 8:45 55.6 0 70.0 0.3 1.3 1.5 1.3 1.0 0.3 1.3 1.5 4.3

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Rédacteur de contenu sur les paris sportifs Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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