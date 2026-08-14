Pour se renforcer, les Warriors ont tenté deux très gros coups

Les Warriors n’ont finalement pas réussi à attirer une nouvelle superstar pour épauler Stephen Curry, mais ce n’est visiblement pas faute d’avoir essayé. Invité du podcast de Tim Kawakami, Joe Lacob a ainsi révélé que Golden State avait tenté au moins deux gros coups entre la dernière « trade deadline » et l’intersaison.

« Sans trop en dire sur des discussions qui sont restées secrètes, nous avons fait au moins deux très grosses offres au cours des six derniers mois », confie le copropriétaire de la franchise. « Entre la «trade deadline» et cet été, au moins deux. Et il y avait plusieurs choix de Draft impliqués. »

Une précision importante alors que les dirigeants des Warriors sont régulièrement accusés de vouloir conserver leurs futurs choix de Draft plutôt que de maximiser les dernières années de Stephen Curry.

« Ce n’est pas comme si nous refusions de les transférer si nous pensions que c’était la bonne chose à faire », poursuit Joe Lacob. « Nous en avions déjà cédé un lorsque nous avons récupéré Jimmy Butler. Je peux vous dire que nous avons fait des offres avec plus de deux choix, avec un capital Draft conséquent. Ça n’a pas fonctionné. Soit le prix était trop élevé pour être justifiable, soit notre offre n’a pas été retenue. »

Giannis Antetokounmpo et Kawhi Leonard ciblés ?

Joe Lacob n’a évidemment pas révélé l’identité des joueurs concernés. Deux noms viennent néanmoins immédiatement à l’esprit : Giannis Antetokounmpo et Kawhi Leonard. Golden State faisait partie des équipes positionnées sur le « Greek Freak » en février, avant que Milwaukee ne décide finalement de le retirer du marché. Les Warriors auraient également formulé une offre aux Clippers pour Kawhi Leonard.

Reste que l’évocation par Joe Lacob de négociations « secrètes » laisse entendre que la franchise californienne a peut-être exploré d’autres pistes.

« Depuis le premier jour, j’ai toujours dit à nos fans que nous nous renseignerions sur pratiquement tous les bons joueurs disponibles », rappelle-t-il. « Nous voulons être les meilleurs possibles cette année. Nous essayons de gagner un titre NBA. »

Une ambition forcément liée à la situation de Stephen Curry. À 38 ans, le meneur entre dans la dernière année de son contrat, à 62,5 millions de dollars, et sera éligible à une prolongation à partir du 29 août. Joe Lacob ne sait pas encore combien de temps le double MVP continuera sa carrière.

« Il sera peut-être encore là un an, deux ans, même s’il pourrait aussi faire comme LeBron et jouer jusqu’à 45 ans », plaisante-t-il. « On ne sait pas. C’est un athlète dans une condition physique tellement remarquable que je ne l’exclurais pas. »

En revanche, le dirigeant écarte catégoriquement l’idée d’un transfert de Stephen Curry, qualifiant les rumeurs sur le sujet de « putaclic ». « Steph adore être ici et nous adorons l’avoir ici. Je ne veux pas que Steph aille ailleurs. Je n’arrive vraiment pas à imaginer un scénario dans lequel il partirait. »

Joe Lacob ne comprend pas le pessimisme

Le propriétaire des Warriors estime également que le bilan de la saison passée a faussé la perception de la qualité de son effectif. Golden State affichait ainsi un bilan de 25 victoires pour 19 défaites avant la rupture du ligament croisé antérieur de Jimmy Butler, le 19 janvier. Les blessures se sont ensuite accumulées, avec notamment les problèmes au genou de Stephen Curry et la rupture du tendon rotulien de Moses Moody en mars.

Les Warriors ont notamment affiché un bilan de 9 victoires pour 18 défaites en l’absence de Curry, avant de perdre sept de leurs dix dernières rencontres.

De quoi expliquer l’optimisme de Joe Lacob malgré une intersaison qui a laissé une partie des supporters sur sa faim.

« Je suis vraiment enthousiaste concernant notre équipe. Je ne comprends pas toute cette négativité », conclut-il. « Certains sont très critiques sur tout. Chacun a le droit d’avoir son opinion. Au moins, on parle de nous… »

Ajoutez Basket USA comme source préférée sur Google Retrouvez nos articles plus souvent et facilement dans vos résultats de recherche Google et actualités à la Une. Suivre sur Google