Stephen Curry doit encore porter les Warriors sur ses épaules

L’ironie du sort aura frappé les Warriors jusqu’au bout. À la traîne parmi les candidats affichés pour récupérer LeBron James, derrière Cleveland, Miami et Philadelphie, le front office de Golden State a finalement appris que ce sont les Sixers de son ancien GM, Bob Myers, qui ont réussi à attirer le King dans leurs filets.

Conscient que les siens partaient de loin, même si la perspective d’associer LeBron James à Stephen Curry avait clairement de l’allure, le meneur est vite redescendu sur terre. Les Warriors apparaissent comme les grands perdants de cet été pour l’instant, après avoir également vu Jaylen Brown, Giannis Antetokounmpo et même Mario Hezonja leur filer entre les doigts.

Mais le meneur All-Star garde la tête haute lorsqu’il est interrogé sur la situation de Golden State, en marge du camp estival organisé par Moses Moody.

« C’est pour ça qu’il ne faut rien imaginer tant que ça ne s’est pas produit. Il y a beaucoup de variables à prendre en compte », a-t-il rappelé, évoquant notamment les blessures qui vont ralentir les Warriors à la reprise.

« Ce qui est difficile pour n’importe qui dans cette situation, surtout pour nous qui essayons de maintenir la cohésion de l’équipe, c’est de savoir que lorsque Jimmy (Butler) s’est blessé, puis Moses (Moody), toute la donne a changé. Comment faire face à leur absence tout en conservant un certain niveau ? Et à quel point cela se répercute-t-il sur cette année ? Je reste réaliste là-dessus. »

Tenir bon jusqu’en janvier

La trajectoire des Warriors a en effet basculé le 19 janvier, lorsque Jimmy Butler s’est déchiré le ligament croisé antérieur du genou, avant d’être rejoint à l’infirmerie par Moses Moody, victime d’une déchirure du tendon rotulien deux mois plus tard.

Pour l’heure, Golden State peut se satisfaire d’avoir flairé le bon coup en sélectionnant Yaxel Lendeborg. De’Anthony Melton, Kristaps Porzingis et Al Horford ont également prolongé leur aventure avec la franchise.

Pour le reste, même si Golden State n’est pas à l’abri d’une bonne surprise sur le marché, ses principales recrues devraient surtout sortir de l’infirmerie, en milieu de saison dans le meilleur des cas.

« On espère qu’ils reviendront tous les deux en bonne santé et qu’on pourra jouer à un niveau qui nous permette de rester dans la course, d’être compétitifs et de construire des bases, afin de voir à quoi l’équipe peut ressembler. Mais c’est la situation. On ne vit pas dans un univers parallèle », a-t-il ajouté.

Stephen Curry a également réitéré sa confiance envers la direction et sa capacité à bâtir un effectif compétitif pour la rentrée.

« Bien sûr. J’ai bon espoir que toutes les idées créatives visant à constituer la meilleure équipe possible se concrétisent. On a eu ces discussions. Mais quand on a des blessures de ce niveau-là, la donne change toujours. »

En attendant une éventuelle bonne nouvelle, Stephen Curry sait que c’est encore lui qui devra assumer la majeure partie de la charge offensive à 38 ans, aux côtés de Draymond Green, 36 ans, et de Kristaps Porzingis, en croisant les doigts pour que ce dernier soit lui aussi épargné par les blessures et les problèmes de santé.

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GS 80 36:12 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GS 74 33:38 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GS 26 28:09 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GS 78 38:15 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GS 78 36:29 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 GS 80 32:40 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 GS 79 34:11 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GS 79 34:39 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GS 51 31:59 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GS 69 33:47 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GS 5 27:48 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GS 63 34:10 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GS 64 34:33 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GS 56 34:40 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GS 74 32:43 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 GS 70 32:10 44.8 39.7 93.3 0.6 3.9 4.4 6.0 1.4 1.1 2.9 0.4 24.5 2025-26 GS 43 30:54 46.8 39.3 92.3 0.4 3.2 3.6 4.7 1.7 1.1 2.8 0.4 26.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.