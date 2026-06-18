Les Clippers ferment la porte à un transfert de Kawhi Leonard

Auteur de l’une de ses meilleures saisons en carrière au point d’être sélectionné dans la Second All-NBA Team, Kawhi Leonard a confirmé qu’il restait l’un des tous meilleurs joueurs de la NBA lorsqu’il est débarrassé de ses problèmes de genoux et qu’il ne passe pas le plus clair de son temps à l’infirmerie.

À 34 ans, il lui reste encore quelques années, et son niveau de jeu relance forcément les convoitises, au point que son nom circule depuis plusieurs semaines dans les rumeurs. Même Miami pense à lui si la piste Giannis devait échouer.

Sauf qu’ESPN rapporte que le propriétaire Steve Ballmer ne répond à aucun coup de fil, et qu’il compte bien conserver et prolonger son ailier All-Star. En février, au moment de la « trade deadline », les Warriors avaient déjà tenté d’acquérir Kawhi Leonard, sans succès.

Dans sa dernière année de contrat, Kawhi Leonard touchera 50 millions de dollars la saison prochaine, et il peut dès cette saison prolonger avec les Clippers. Son statut de futur « free agent » représente un risque pour toute formation qui souhaiterait le récupérer. Les Raptors en savent quelque chose même s’ils les avaient menés au titre en 2019.

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SA 64 23:58 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SA 58 31:12 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SA 66 29:08 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SA 64 31:46 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SA 72 33:03 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.8 2.6 1.8 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SA 74 33:27 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.6 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SA 9 23:20 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34:00 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32:25 47.0 37.8 88.6 0.9 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34:06 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.8 2022-23 LAC 52 33:37 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34:16 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 2024-25 LAC 37 31:54 49.8 41.1 81.0 0.9 5.0 5.9 3.1 1.5 1.6 1.9 0.5 21.5 2025-26 LAC 65 32:05 50.5 38.7 89.2 1.1 5.3 6.4 3.6 1.2 1.9 2.0 0.4 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.