Victor Wembanyama sélectionné dans le meilleur cinq de la saison !

Déjà sacré Défenseur de l’année et nommé dans la « All-Defensive First Team », Victor Wembanyama poursuit sa moisson de récompenses individuelles en étant retenu dans la « All-NBA First Team » ! Une première dans sa carrière… et une première pour un Français depuis Joakim Noah en 2014 !

Même s’il ne fait étonnamment pas l’unanimité, un journaliste sur les 100 ne l’ayant pas placé dans son meilleur cinq de la saison, « Wemby » (498 points) accompagne malgré tout le MVP Shai Gilgeous-Alexander (500 points) et son dauphin Nikola Jokic (500 points), qui ont quant à eux réalisé le 100/100.

Les noms de Luka Doncic (482 points) et Cade Cunningham (414 points) sonnaient aussi comme des évidences pour la « All-NBA First Team » depuis que la NBA a validé leur éligibilité pour les trophées de fin de saison, sans avoir pourtant atteint la barre des 65 matchs.

Sans LeBron, une première depuis… 2004

Non loin derrière, Jaylen Brown (384 points) doit se contenter de la « All-NBA Second Team », en compagnie de Kawhi Leonard (277 points), Donovan Mitchell (276 points), Kevin Durant (241 points) et Jalen Brunson (197 points). À noter que « KD » devient le premier joueur à apparaître dans une « All-NBA Team » avec cinq (!) équipes différentes.

Enfin, la « All-NBA Third Team » se compose uniquement de petits nouveaux : Tyrese Maxey (168 points), Jamal Murray (149 points), Jalen Johnson (125 points), Jalen Duren (121 points) et Chet Holmgren (87 points), tous retenus dans l’un des trois meilleurs cinq de la saison pour la toute première fois.

La petite anomalie, c’est forcément l’absence de LeBron James : cela ne lui était plus arrivé depuis… 2004, et à l’époque, Victor Wembanyama venait à peine de naître ! Exit également Giannis Antetokounmpo, Jayson Tatum, Stephen Curry, Anthony Edwards, Karl-Anthony Towns, James Harden, Evan Mobley, Tyrese Haliburton et Jalen Williams par rapport à 2025.

Au niveau contractuel, il y a comme toujours des conséquences après l’annonce de ces sélections. Ainsi, Jalen Duren pourra re-signer avec les Pistons pour 239.3 millions de dollars sur cinq ans, exactement comme Chet Holmgren avec le Thunder, quand Tyrese Maxey deviendra éligible au « super max » dans un an s’il est à nouveau retenu dans une « All-NBA Team » en 2027.