Luka Doncic et Cade Cunningham finalement éligibles aux récompenses individuelles !

Avec 64 matches joués, Luka Doncic et Cade Cunningham avaient manqué de peu la barre nécessaire des 65 rencontres pour viser des trophées et autres récompenses individuelles. Les blessures en fin de saison des deux All-Stars avaient beaucoup fait parler, au point que le syndicat des joueurs avait réclamé une réforme quand l’agent du joueur des Lakers avait demandé une réclamation.
Finalement, la NBA a entendu les critiques et les arguments et finalement décidé d’être souple, en accordant une faveur aux deux stars, nous apprend Shams Charania, d’ESPN. Luka Doncic et Cade Cunningham pourront donc recevoir des votes pour le trophée de MVP et surtout figurer dans les All-NBA Teams.
En revanche, même si son dossier a également été examiné, rien pour Anthony Edwards, lui aussi blessé vers la fin de l’exercice, mi-mars, et qui n’a pu être présent que 61 fois sur les parquets cette saison.
Just in: The NBA and NBPA have ruled in favor of Lakers’ Luka Doncic and Pistons’ Cade Cunningham on their Extraordinary Circumstances Challenge for the 65-game award rule, making both eligible for all 2025-26 season honors such as MVP and All-NBA teams, sources tell ESPN. pic.twitter.com/gUYdUn1q4k
— Shams Charania (@ShamsCharania) April 16, 2026