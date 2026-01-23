À Golden State, on rêve de Giannis Antetokounmpo et LeBron James

Lentement, mais sûrement, Stephen Curry arrive au crépuscule de sa carrière. À bientôt 38 ans, on l’imagine mal quitter les Warriors, sa franchise de toujours, mais celle-ci espère aussi lui offrir une dernière chance de viser un cinquième titre. Même si la récente blessure de Jimmy Butler a rebattu toutes les cartes.

Et voilà une rumeur qui en fera saliver plus d’un, relayée par Jake Fischer et indiquant le projet fou des dirigeants de Golden State : faire venir Giannis Antetokounmpo puis LeBron James aux côtés de Stephen Curry !

Pour cela, il faudrait déjà attendre l’été 2026, puisque les Warriors « ne pensent pas avoir une chance pour l’un ou pour l’autre » d’ici-là. Ensuite, si Giannis venait à devenir « réellement disponible » pour un transfert à l’intersaison, ils se positionneront, avant de se lancer à l’assaut de LeBron « une fois qu’il deviendra free agent ».

Quid de Jimmy Butler ?

Financièrement, cela demanderait quelques ristournes et le contrat de Jimmy Butler (passé par l’université de Marquette, dans… le Wisconsin) pourrait alors servir. Même si Jake Fischer ajoute que la franchise californienne « n’envisage pas » de s’en séparer et compterait bien sur lui la saison prochaine. « À moins qu’une cible de premier plan n’essaie de forcer son départ ».

Quand on sait que Giannis Antetokounmpo plaît à Golden State depuis un moment et qu’il ne semble plus aussi heureux qu’avant à Milwaukee, une demande de transfert de sa part viendrait changer beaucoup de choses dans la tête des dirigeants des « Dubs ».

Du côté de LeBron James, ce n’est pas non plus la joie à Los Angeles et il y a donc de fortes chances pour qu’il change d’horizon une dernière fois avant sa retraite, en rejoignant l’un de ses « meilleurs ennemis » devenu un ami depuis Paris 2024. Sauf s’il décide finalement de raccrocher dès cette année, bien sûr.

On n’en est encore qu’au stade de l’hypothèse, mais un trio Stephen Curry – LeBron James – Giannis Antetokounmpo aurait en tout cas de quoi remettre les Warriors parmi les prétendants au titre. Au-delà de créer l’une des équipes les plus médiatisées de l’histoire et d’éventuellement donner envie à Steve Kerr de rempiler…