Les Warriors « n’envisagent pas » de transférer Jimmy Butler

C’est avec le visage fermé que Mike Dunleavy Jr, le GM de Golden State, s’est exprimé sur la blessure de Jimmy Butler et sur la stratégie du club d’ici la « trade deadline ».

Le dirigeant, qui a joué avec Jimmy Butler à Chicago et qui a été l’architecte principal de sa venue chez les Warriors en février dernier, était forcément déçu. Mais il a surtout voulu couper court à la spéculation : malgré la rupture du ligament croisé antérieur de l’ailier et le besoin évident de renfort, Golden State « n’envisage pas » de transférer Jimmy Butler d’ici le 5 février prochain.

Et ce même si l’objectif numéro un reste d’être compétitif pendant les dernières saisons de Stephen Curry…

« Les paramètres ont changé, pas notre approche » affirme-t-il. « Peu importe si nous faisons quelque chose à la marge ou quelque chose de plus drastique, nous n’allons pas céder à la panique. »

Et quand on l’interroge sur l’idée d’utiliser le contrat de Jimmy Butler comme levier sur le marché (pour récupérer Anthony Davis voire Giannis Antetokounmpo ?), Mike Dunleavy Jr. est catégorique : « Je ne l’envisage pas. (…) Ma vision, c’est qu’il nous donne un boost l’an prochain, comme il l’a fait l’an dernier à son arrivée. »

Quid de Jonathan Kuminga ?

Avant la nuit dernière, les dirigeants de Golden State étaient focalisés sur la résolution de l’imbroglio Jonathan Kuminga. Désormais sans Jimmy Butler, toutes les cartes sont redistribuées, y compris celles du Congolais qui a passé ses seize derniers matchs scotché sur le banc, en survêtement.

Le message de Mike Dunleavy Jr. et des Warriors est pourtant très clair. « Il est à la disposition du coach tous les soirs et je pense qu’il peut nous aider à gagner des matchs. Sa situation n’est pas idéale mais c’est un professionnel. Son job est de rester prêt. Je sais que Steve a communiqué avec lui et s’il fait appel à lui, je m’attends à ce qu’il soit prêt à aider l’équipe. »

Le General Manager a également confirmé la demande de transfert de son joueur, mais les Warriors ne se sépareront pas de lui si la monnaie d’échange n’en vaut pas la chandelle. « Il y a eu une demande, oui, mais on se doit aussi de prendre en compte la demande du marché », a-t-il ainsi fermement lâché.

À quelques semaines de la date butoir, les Warriors se doivent d’être stratégiques, quitte à bluffer. Une heure après, Jonathan Kuminga faisait d’ailleurs un retour remarqué (20 points, 7 rebonds) dans la rotation de Steve Kerr. Une chose est certaine : tout le monde à Golden State est sonné par la blessure du « Robin » de Stephen Curry.

En back-to-back cette nuit contre les Raptors, les hommes de Steve Kerr se sont fait marcher dessus dès les premières minutes du match. Pour Mike Dunleavy Jr. et son staff, tout est également à repenser.

Un contexte compliqué

Le GM se disait d’ailleurs « soulagé », en quelque sorte, que ce coup du sort soit arrivé quelques semaines avant la fermeture de la fenêtre des transferts plutôt que l’inverse : cela leur donne du temps pour analyser cette nouvelle réalité… sans que l’option de l’échange de Jimmy Butler ne fasse partie des scénarios prioritaires.

« Nous allons prendre les deux prochaines semaines pour réévaluer notre équipe à travers ce nouveau contexte. À la même heure hier, nous avions le vent en poupe. Nous jouons bien depuis plusieurs semaines. Nous allions dans la bonne direction et d’un coup tout est remis à plat », se lamente-t-il. « Les matchs qui arrivent seront cruciaux pour nous aider à évaluer ce dont nous avons besoin pour améliorer l’équipe. »

Avant la blessure de Jimmy Butler, les Warriors voulaient améliorer leur effectif sans contrats allant au-delà de la saison 2027. À la fin de cette saison-là, les contrats de Stephen Curry, Draymond Green et Jimmy Butler arrivent à échéance, donnant une première fenêtre à Golden State pour commencer la transition vers l’après-Curry.

Cela dit, la loyauté de Stephen Curry envers les Warriors, mais également le niveau auquel il continue d’évoluer, peuvent changer la donne. Mike Dunleavy Jr. se trouve donc dans un rôle d’équilibriste : chercher à offrir une dernière chance à sa star de jouer les premiers rôles, tout en essayant de préparer un avenir sans lui…

Deux questions se posent donc aux Warriors : sont-ils prêts à mettre leurs futurs premiers tours de Draft sur le tapis, et sont-ils prêts à prendre des contrats allant au-delà de 2027 ?

À ces deux questions, Mike Dunleavy Jr. répond la même chose. « Si on peut récupérer un joueur d’une valeur indéniable, nous étudierons toutes les possibilités. Mais la liste des joueurs pour laquelle nous sommes prêts à faire ça est limitée … Si on parle de tours de Draft qui tomberont une fois que Steph n’est plus là, alors il nous faudra récupérer un joueur qui portera notre maillot quand ces choix de Draft seront dus, » conclut le GM.

Propos recueillis à San Francisco.

