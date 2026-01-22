Entre Jeanie Buss et LeBron James, une cohabitation pas idyllique

Depuis l’arrivée de LeBron James à Los Angeles lors de l’été 2018, la relation entre Jeanie Buss et le camp du « King » (Klutch Sports) oscille entre nécessité sportive, crispations et luttes de pouvoir.

Un long article d’ESPN explique notamment que la patronne des Lakers a longtemps accepté l’énorme influence du quadruple MVP, devenu aux yeux du public le sauveur d’une franchise en crise, tout en supportant mal cette idée.

L’arrivée d’Anthony Davis, autre client de Klutch Sports, a apaisé les tensions et relancé les ambitions du club, avec le titre acquis dans la « bulle » pour valider la stratégie, poussée par le camp du meilleur marqueur de l’histoire NBA. Mais le média américain dépeint en parallèle une Jeanie Buss de plus en plus sensible aux critiques, resserrant son cercle (Rob Pelinka, Linda et Kurt Rambis), traquant les fuites et soignant son image publique.

La cassure se cristallise surtout après le pari Russell Westbrook, récupéré en juillet 2021 pour satisfaire LeBron James, qui réclamait une troisième star dans l’effectif. L’échec est brutal et ESPN rapporte que Jeanie Buss a particulièrement mal vécu la manière dont LeBron James aurait minimisé sa part de responsabilité dans le fiasco, tout en renvoyant la faute sur d’autres. Au point, toujours selon des proches cités par ESPN, d’avoir envisagé en 2022/23 de ne pas prolonger, voire de le transférer… possiblement vers les Clippers !

Jeanie Buss réagit

Finalement, rien de tout ça ne sera mis à exécution et LeBron James signera en juillet 2024 un contrat de deux ans (104 millions de dollars) avec une clause de non-transfert.

Néanmoins, du côté de Jeanie Buss, on estime également que LeBron James devait être davantage reconnaissant par rapport à la sélection de Bronny. Très soucieuse de son image et de celle de la franchise, qui a désormais changé de main, même si elle reste pour l’instant aux commandes, la fille de Jerry Buss n’a pas voulu tourner la page LeBron James de façon abrupte, par peur d’un contrecoup médiatique. Mais avec l’arrivée de Luka Doncic et le fait que le club n’a pas proposé de nouveau contrat au « King » l’été dernier, la transition semble amorcée, malgré les éternels coups de pression de Rich Paul. Signe que la cohabitation, loin d’être idyllique, touche à sa fin ?

Dans la foulée, Rich Paul et Jeanie Buss ont chacun réagi à l’article d’ESPN, la patronne des Lakers regrettant que ses relations avec LeBron James et son clan soient inclues dans un long reportage sur les tensions familiales au sein de sa famille, car c’est bien le sujet premier du papier de Baxter Holmes.

« Ce n’est pas juste, compte tenu de tout ce que LeBron a fait pour les Lakers, qu’il soit impliqué dans ce conflit familial », répond-elle. « Dire que cela n’a pas été apprécié n’est pas vrai et complètement injuste envers lui. »

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39:31 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40:54 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37:42 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38:46 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37:51 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37:41 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36:08 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38:14 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37:13 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 25 33:12 51.0 33.3 74.0 0.7 5.3 6.0 7.0 1.4 1.0 2.8 0.7 22.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.