Quand Rich Paul donne des idées de transfert aux Lakers…

Publié le 13/01/2026 à 15:52

NBA – L’agent de LeBron James aimerait voir Los Angeles envoyer Austin Reaves à Memphis en échange de Jaren Jackson Jr. Il estime que tout le monde serait gagnant.

Un mois après avoir expliqué que les Lakers n’étaient pas des candidats au titre, Rich Paul continue de donner son avis sur la saison de Los Angeles. Et cette fois, toujours en compagnie de Max Kellerman dans le podcast « Game Over », l’agent de LeBron James a une idée pour améliorer le groupe : aller chercher Jaren Jackson Jr.

« Si j’étais les Lakers, je ciblerais les Grizzlies et Jaren Jackson Jr. Si on construit autour de Luka Doncic, on a besoin d’une présence à l’intérieur. Jaren ne veut pas faire partie d’une reconstruction et Ja Morant est sur le marché », avance Rich Paul. « Si on peut avoir Doncic et Jackson Jr, plus d’autres joueurs autour, c’est un bon départ. Ce n’est pas la garantie de gagner le titre dès demain, mais ça offre des bonnes bases. »

Comme Deandre Ayton ne parvient à totalement convaincre, il est clair qu’un élément comme l’intérieur de Memphis, ancien défenseur de l’année, serait évidemment un sacré renfort pour les Lakers. Reste à savoir ce qu’il faudrait envoyer en échange. Là aussi, l’agent a une piste.

« Soit on transfert des contrats expirants et son dernier premier tour de Draft, ou alors on donne moins, mais on évite l’attachement émotionnel car Austin Reaves est très aimé », lance-t-il.

Il estime ainsi que ce transfert serait bénéfique pour tout le monde. « On peut faire ce qu’il y a de mieux pour son équipe et pour Reaves. Il mérite d’être très bien payé et Memphis lui donnera clairement un gros salaire. Il deviendra alors leur meneur de jeu et leur meilleur marqueur », imagine déjà Rich Paul. À bon entendeur…

Par Jonathan Demay
