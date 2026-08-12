Jalen Brunson n’aurait jamais laissé son poignet le priver des Finals

Le mois dernier, Jalen Brunson disait avoir joué blessé à partir du Game 2 de la finale de conférence Est. Si cela ne l’avait pas empêché de mener les Knicks jusqu’au titre, en étant carrément nommé unanimement MVP des Finals face aux Spurs avec près de 33 points, 5 passes et 4 rebonds de moyenne, cela lui avait tout de même valu une opération une fois la série terminée.

Et si l’on en croit le meneur All-Star, rien n’aurait pu l’empêcher de tenir sa place avec New York pendant les playoffs. Surtout pas ce problème tendineux au niveau de sa main gauche et de son poignet gauche.

« Je savais juste qu’une telle opportunité se présentait rarement dans une carrière », a-t-il indiqué, en marge d’un évènement caritatif organisé par ses soins. « Donc je ne voulais évidemment pas laisser quelque chose qui me paraissait mineur me mettre sur la touche. Il fallait faire tout ce qui devait être fait sur le moment, pour n’avoir à m’en préoccuper qu’après coup. »

Gaucher, Jalen Brunson doit maintenant faire preuve de sérieux et de discipline pour guérir plus rapidement. Et ainsi être prêt le 20 octobre prochain, pour le premier match des Knicks face aux Sixers, voire même dès fin septembre, pour le début du « training camp ».

« Ça m’a beaucoup rappelé l’importance de la patience, c’est une certitude », a-t-il ajouté concernant sa convalescence, estimée entre six et huit semaines. « Mais c’est un processus continu et une situation qui, honnêtement, est comme elle est. C’est quelque chose que j’affronte au quotidien. L’objectif, c’est juste de trouver un moyen de continuer à progresser jour après jour. »

Une chose est sûre : pour réussir la défense du trophée comme il le pense, malgré cette cible dans le dos due à ce nouveau statut de champion en titre, Jalen Brunson n’aura pas d’autre choix que d’être à 100%.

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 21:48 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 17:56 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 24:57 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 31:57 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NY 68 34:59 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NY 77 35:24 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 NY 65 35:24 48.8 38.3 82.1 0.4 2.5 2.9 7.3 2.1 0.9 2.5 0.1 26.0 2025-26 NY 74 35:00 46.7 36.9 84.1 0.4 2.9 3.3 6.8 2.3 0.8 2.4 0.1 26.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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