Un champion NBA débarque à Toronto

Comme Mitchell Robinson, Ariel Hukporti ou Jeremy Sochan, Trey Jemison quitte les Knicks, quelques mois seulement après être devenu champion NBA pour la première fois de sa carrière.

Chris Haynes rapporte en effet qu’il a choisi de rejoindre les Raptors, décrochant un nouveau « two-way contract », exactement comme à New York. Un type de contrat auquel l’intérieur est désormais habitué, puisqu’il en avait aussi reçu un à Memphis, New Orleans et Los Angeles par le passé.

C’est précaire, mais cela assure au moins à Trey Jemison une place dans un effectif NBA la saison prochaine. À 26 ans, il ne s’est encore jamais imposé quelque part, affichant 3.7 points et 3.4 rebonds de moyenne sur les trois dernières saisons, mais il reste un bon joueur de complément au fond du banc. Capable d’aligner aisément des « double-double » en G-League.

À Toronto, la rotation intérieure se compose aujourd’hui de Scottie Barnes, Jakob Poeltl, Collin Murray-Boyles, Allen Graves et Trayce Jackson-Davis. Un secteur fourni, mais qui n’est pas forcément bouché pour autant, car une blessure pourrait rapidement offrir des opportunités à Trey Jemison. Qui n’aurait alors plus qu’à les saisir.

LEXIQUE

Two-way contract : conçu pour créer une passerelle entre la NBA et la G League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de trois joueurs supplémentaires. Ceux-ci évoluent principalement avec la franchise affiliée en G League, mais peuvent également disputer jusqu’à 50 matchs de saison régulière en NBA.

Trey Jemison III Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 WAS 2 0:30 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 2023-24 MEM 23 24:52 55.1 84.0 2.8 3.0 5.8 1.2 3.0 0.5 1.4 1.2 7.4 2024-25 NO 16 10:23 46.9 38.1 1.4 1.4 2.8 0.6 1.7 0.4 0.6 0.4 2.4 2024-25 LAL 22 10:16 61.9 41.7 1.0 1.8 2.8 0.3 1.9 0.1 0.6 0.4 2.6 2025-26 NY 13 6:18 60.0 100.0 0.6 0.8 1.4 0.4 0.8 0.1 0.8 0.2 1.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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