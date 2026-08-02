Jeremy Sochan file à Portland

Jeremy Sochan change encore d’air. Libre depuis son titre de champion à New York, survenu quatre mois après son arrivée en tant que « free agent » en provenance de San Antonio, le voilà qui signe désormais à Portland. ESPN parle d’un contrat d’un an, sans doute au minimum salarial.

L’occasion pour le Polonais de repartir de l’avant dans l’Oregon, au sein d’une formation ambitieuse puisque guidée par Damian Lillard, Jrue Holiday, Ja Morant ou encore Deni Avdija. Il sera bien évidemment amené à sortir du banc, offrant là une solution supplémentaire derrière Toumani Camara au poste 4.

Jeremy Sochan jouera donc sa cinquième année dans la ligue chez les Blazers et, jusqu’ici, il affiche 9.9 points, 5.4 rebonds et 2.5 passes de moyenne en carrière. Mais il avait chuté à 3.6 points et 2.4 rebonds (!) de moyenne en 2025/26.

Car le problème, c’est que le 9e choix de la Draft 2022 s’est quelque peu perdu récemment, à cause de son manque de tranchant et régularité en attaque, ainsi que par son profil hybride, trop petit pour jouer ailier-fort mais trop lent pour jouer ailier. C’est ce qui avait justement conduit les Spurs à s’en séparer après l’avoir écarté de leur rotation…

Jeremy Sochan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 SA 56 26:02 45.3 24.6 69.8 1.7 3.6 5.3 2.5 2.5 0.8 1.7 0.4 11.0 2023-24 SA 74 29:38 43.8 30.8 77.1 1.9 4.6 6.4 3.4 2.3 0.8 1.9 0.5 11.6 2024-25 SA 54 25:16 53.5 30.8 69.6 2.4 4.2 6.5 2.4 2.4 0.8 1.6 0.5 11.4 2025-26 NY 16 6:56 56.7 20.0 80.0 0.7 1.4 2.1 0.8 0.8 0.4 0.2 0.1 2.8 2025-26 SA 28 12:47 47.5 25.7 68.8 0.9 1.7 2.6 1.0 1.8 0.4 0.6 0.2 4.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.