Jeremy Sochan va s’engager aux Knicks pour la fin de saison

Les Spurs n’ayant pas trouvé d’échange intéressant avant la « trade deadline », Jeremy Sochan a été purement et simplement libéré par San Antonio, se retrouvant donc « free agent » dans la Grande Ligue.

Mais à prix réduit, le Polonais était une cible intéressante pour beaucoup d’équipes, notamment les plus ambitieuses, et ESPN assure que l’ailier fort de 22 ans va rejoindre les Knicks !

Il s’agirait alors du 15e contrat de New York, la franchise ayant dégagé assez de flexibilité financière avec le transfert de Guerschon Yabusele pour engager un ultime joueur au salaire minimum afin de terminer la saison.

Jeremy Sochan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 SA 56 26:02 45.3 24.6 69.8 1.7 3.6 5.3 2.5 2.5 0.8 1.7 0.4 11.0 2023-24 SA 74 29:38 43.8 30.8 77.1 1.9 4.6 6.4 3.4 2.3 0.8 1.9 0.5 11.6 2024-25 SA 54 25:16 53.5 30.8 69.6 2.4 4.2 6.5 2.4 2.4 0.8 1.6 0.5 11.4 2025-26 SA 28 12:47 47.5 25.7 68.8 0.9 1.7 2.6 1.0 1.8 0.4 0.6 0.2 4.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.