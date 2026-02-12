Les Spurs libèrent Jeremy Sochan !

C’est la fin de l’aventure pour Jeremy Sochan à San Antonio. ESPN révèle, en effet, que l’ancien chouchou de Gregg Popovich est coupé par la franchise texane et qu’il devient donc libre de s’engager où il le souhaite. Plusieurs équipes seraient d’ores et déjà intéressées par ses services.

On s’attendait depuis quelques semaines à ce que le 9e choix de la Draft 2022 quitte les Spurs, mais on imaginait que cela se ferait plutôt dans le cadre d’un transfert. Sauf que rien n’a pu se concrétiser avant la « trade deadline », malgré un intérêt des Suns ou des Knicks.

En quête de temps de jeu, à bientôt 23 ans et alors qu’il pourra décrocher un nouveau contrat cet été, Jeremy Sochan avait peu à peu disparu de la rotation de Mitch Johnson, à partir du mois de décembre. Son coach n’a, cependant, jamais cessé de louer son professionnalisme et son investissement.

La situation restait néanmoins « difficile » à vivre pour le Polonais, très attaché à San Antonio mais plombé, notamment, par son incapacité à se montrer menaçant et régulier en attaque. Ainsi que par son profil hybride, trop petit pour jouer ailier-fort mais trop lent pour jouer ailier.

Jamais du genre à rechigner sur les efforts défensifs, Jeremy Sochan traversait évidemment la campagne la moins productive de sa carrière, avec seulement 4.1 points, 2.6 rebonds et 1 passe de moyenne (sur 13 minutes).

Jeremy Sochan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 SA 56 26:02 45.3 24.6 69.8 1.7 3.6 5.3 2.5 2.5 0.8 1.7 0.4 11.0 2023-24 SA 74 29:38 43.8 30.8 77.1 1.9 4.6 6.4 3.4 2.3 0.8 1.9 0.5 11.6 2024-25 SA 54 25:16 53.5 30.8 69.6 2.4 4.2 6.5 2.4 2.4 0.8 1.6 0.5 11.4 2025-26 SA 28 12:47 47.5 25.7 68.8 0.9 1.7 2.6 1.0 1.8 0.4 0.6 0.2 4.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.