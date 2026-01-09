Pour Jeremy Sochan, il est « impossible de ne pas penser » à un transfert

Deuxièmes de la conférence Ouest (26 victoires – 11 défaites), les Spurs possèdent maintenant une belle profondeur de banc et, forcément, il n’y a plus de place pour tout le monde dans la rotation de Mitch Johnson.

Ainsi, c’est Jeremy Sochan qui en a fait les frais, disparaissant progressivement des plans de l’entraîneur texan : de 17 minutes par rencontre entre début novembre et début décembre (6.4 points, 3.6 rebonds et 1.5 passe), il est passé à seulement 9 minutes depuis (1.4 point et 1.9 rebond). Connaissant, au passage, huit « DNP ».

« Je ne vais pas vous mentir et dire que c’était beau tous les jours. Mais il y a eu des moments où c’était très difficile » reconnaît le 9e choix de la Draft 2022.

« Je sais qu’il aimerait avoir un peu plus sa chance, mais on ne peut jamais remettre en question ses efforts » remarque en tout cas Victor Wembanyama, l’un de ses amis dans le vestiaire.

Au coeur de sa quatrième année dans la ligue, la moins productive de sa jeune carrière, et alors qu’il pourra négocier un nouveau contrat dans quelques mois, Jeremy Sochan semble donc plus proche que jamais d’un départ de San Antonio. Qu’il considère pourtant comme « sa maison ».

Une personnalité très appréciée

« J’essaie de penser au moment présent et à ce qui se passe maintenant. Mais c’est évidemment impossible de ne pas y penser… » admet-il, concernant un éventuel transfert.

Plombé, notamment, pour son incapacité à se montrer menaçant et régulier en attaque, ainsi que pour son profil hybride, trop petit pour jouer ailier-fort mais trop lent pour jouer ailier, Jeremy Sochan tente de positiver.

« Au final, le plus important pour moi, c’est de me rappeler qui je suis » explique-t-il. « Et même si on ne voit pas la lumière au bout du tunnel, je pense qu’en continuant de travailler et de faire les efforts, tout en gardant un bon état d’esprit, on va toujours finir par la retrouver quelque part. »

Jamais du genre à rechigner sur les efforts, surtout en défense où il excelle le plus, Jeremy Sochan ne manque pas non plus de se montrer impliqué auprès de la communauté texane de San Antonio. Ce qui en fait l’un des chouchous du vestiaire et du public, mais aussi un élément difficile à laisser partir.

« J’ai la sensation d’avoir donné beaucoup de ma personne pour cette ville, car c’est ma nature, la personne que je suis, et je vais toujours le faire, peu importe où je me trouve. Et pour l’instant, je suis ici… » rappelle celui qui, lors de ses trois premières années en NBA, tournait à 11.4 points, 6.1 rebonds et 2.8 passes de moyenne.

Jeremy Sochan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 SA 56 26:02 45.3 24.6 69.8 1.7 3.6 5.3 2.5 2.5 0.8 1.7 0.4 11.0 2023-24 SA 74 29:38 43.8 30.8 77.1 1.9 4.6 6.4 3.4 2.3 0.8 1.9 0.5 11.6 2024-25 SA 54 25:16 53.5 30.8 69.6 2.4 4.2 6.5 2.4 2.4 0.8 1.6 0.5 11.4 2025-26 SA 23 14:34 49.5 29.0 68.8 1.1 2.0 3.1 1.2 2.0 0.4 0.8 0.2 4.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.