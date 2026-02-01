Jeremy Sochan plaît à Phoenix et New York

Jeremy Sochan fera-t-il encore partie de l’effectif des Spurs, passé le 5 février ? Rien n’est moins sûr, considérant lui-même qu’il était « impossible de ne pas penser » à un transfert début janvier, après avoir progressivement disparu de la rotation texane à partir du mois de décembre.

Forcément, certaines équipes vont se renseigner à son sujet d’ici jeudi et Hoopshype révèle que Phoenix a déjà contacté San Antonio. En quête de renfort au poste 4, les Suns apprécient le profil du Polonais et le nom de Nick Richards a été inséré dans les discussions en vue d’un échange. Sans aller pour le moment plus loin, puisque cela placerait la franchise de l’Arizona dans le rouge financièrement.

Les Knicks s’étaient également manifestés pour Jeremy Sochan ces derniers jours, offrant Guerschon Yabusele et Pacôme Dadiet en contrepartie, sauf que la « player option » dont dispose « Yabu » pour la saison prochaine (5.8 millions de dollars) refroidit en l’état les Spurs.

Encore âgé de 22 ans, l’ailier-fort de San Antonio pourra négocier un nouveau contrat dans quelques mois, sauf qu’il signe pour le moment sur la campagne la moins productive de sa carrière avec seulement 4.2 points, 2.7 rebonds et 1 passe décisive (sur 13 minutes), à 48% au shoot (dont 26% à 3-points).

Jeremy Sochan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 SA 56 26:02 45.3 24.6 69.8 1.7 3.6 5.3 2.5 2.5 0.8 1.7 0.4 11.0 2023-24 SA 74 29:38 43.8 30.8 77.1 1.9 4.6 6.4 3.4 2.3 0.8 1.9 0.5 11.6 2024-25 SA 54 25:16 53.5 30.8 69.6 2.4 4.2 6.5 2.4 2.4 0.8 1.6 0.5 11.4 2025-26 SA 27 13:07 48.0 25.7 68.8 1.0 1.7 2.7 1.0 1.9 0.4 0.7 0.1 4.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.