Jeremy Sochan assuré d’avoir une bague de champion NBA ?

Parce qu’il a joué 33 matches pour les Spurs cette saison, avant de rejoindre les Knicks, Jeremy Sochan se retrouve dans une position quasi inédite, puisqu’il est quasiment assuré d’avoir une bague de champion NBA. L’ailier polonais sera évidemment champion NBA si les Knicks s’imposent, mais si les Spurs l’emportent, il aura fait partie de l’effectif champion NBA et les dirigeants de San Antonio pourraient lui réserver une bague.

Cette situation s’était déjà produite en 2021 avec Torrey Craig, qui avait disputé les Finals avec les Suns après avoir joué 18 matches pour les Bucks. À l’époque, l’ailier des Suns avait toutefois refusé de recevoir une bague.

« J’étais éligible pour recevoir une bague de champion avec les Bucks, puisque j’avais joué suffisamment de matchs avec eux pour y avoir droit, mais je ne suis pas allé au bout de la démarche parce qu’ils nous ont battus en finale », avait-il expliqué. « J’avais été transféré dans une autre équipe, et eux ont remporté le titre. Honnêtement, ça aurait été difficile à accepter vu qu’ils nous avaient battus en finale. Je ne m’en souciais même pas. »

Le cas Anderson Varejao

Dans le passé récent, Anderson Varejao s’était doublement retrouvé dans une position similaire. En 2016, il passe des Cavaliers aux Warriors, et en finale NBA, LeBron James et les siens l’emportent, et il refuse de recevoir une bague de la part de son ancienne formation.

En 2017, après avoir été coupé en cours de saison par ces mêmes Warriors, il accepte de recevoir leur bague de champion alors qu’il n’a pas disputé la finale. Ce sont les joueurs et le staff qui avaient voté pour qu’il en reçoive une. Conclusion : il possède une bague de champion NBA sans jamais avoir été champion NBA…