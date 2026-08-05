Chris Bosh prend la défense du soi-disant « ring chaser » LeBron James

Au-delà de jouer les conseillers pour Victor Wembanyama, Chris Bosh avait aussi joué les conseillers pour LeBron James un peu plus tôt cet été. Il recommandait alors à son ancien coéquipier, en pleine réflexion sur son avenir, de revenir à Miami pour évoluer aux côtés de Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo.

Finalement, le « King » n’a pas écouté les conseils de « CB » en décidant de s’engager avec les Sixers. « Surpris sans vraiment l’être », le retraité a néanmoins rappelé qu’il ne s’agissait que d’une opinion personnelle et qu’il comprend le choix du meilleur marqueur de l’histoire.

« Philadelphie était aussi un très bon choix », reconnaît-il ainsi, évoquant ensuite les débats qui ont éclaté sur les réseaux sociaux ou dans les médias. « Beaucoup de gens parlent du fait de courir après une bague, mais tout le monde le fait ! Si vous pensez que Kobe [Bryant] ou [Michael] Jordan ne couraient pas après les bagues également… Alors vous êtes fous. Tout le monde veut une bague. Moi-même, j’en voudrais bien une autre, tout de suite ! »

Des propos qui viennent renforcer ceux de Derek Fisher ou Shaquille O’Neal, qui ne comprenaient pas non plus pourquoi LeBron James était autant critiqué après sa décision. Encore plus à ce stade de sa carrière.

« Ils ont une bonne équipe. Ils visent le titre. Sur le papier, ça a fière allure », admet en tout cas Chris Bosh, plutôt emballé par le potentiel de Philadelphie. « Pour eux, le plus important sera de trouver comment jouer, comment jouer ensemble, les systèmes défensifs et offensifs. Mais surtout, pour les cinq joueurs sur le terrain et le reste de l’effectif, comment créer une alchimie et se partager la balle, être solide collectivement ? C’est ce qui va être difficile. Et puis, comme pour n’importe quelle équipe, il s’agira de rester en bonne santé et de surmonter les hauts et les bas. Voilà le plus important. »

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39:31 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40:54 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37:42 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38:46 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37:51 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37:41 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36:08 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38:14 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37:13 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 60 33:09 51.5 31.7 73.7 0.7 5.4 6.1 7.2 1.4 1.2 3.0 0.6 20.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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