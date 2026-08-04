Chris Bosh met en garde Victor Wembanyama sur sa santé

Il y a un an et demi, Victor Wembanyama se faisait très, très peur en découvrant qu’il souffrait d’une thrombose veineuse profonde au niveau de son épaule droite. Un problème inquiétant, tant pour sa vie que pour sa carrière sportive, certains ayant dû prendre leur retraite après coup.

Parmi eux, on pense évidemment à Chris Bosh qui, en 2015/16, évoluait encore à un niveau All-Star avant d’être stoppé net par la formation de caillots sanguins dans ses mollets. Malgré lui, il s’était donc retiré des parquets et, dix ans plus tard, il tient à conseiller et surtout alerter « Wemby » sur le risque de rechute.

« Il faut prendre ses médicaments. Et il faut s’assurer qu’il suit son traitement à la lettre pour éviter que ça ne se reproduise, car une seule récidive suffit. Ça m’est arrivé une fois de plus, donc deux fois au total, et je n’ai jamais pu rejouer », a-t-il rappelé chez Hoopshype. « Dans son cas, il s’agit de veiller à ce qu’il fasse le nécessaire pour garder le sang aussi fluide que possible et de veiller à ce qu’il prenne bien soin de son corps en dehors des terrains. »

Ne jamais se croire à l’abri

Si les deux situations sont différentes, il faut préciser que Chris Bosh avait aussi été autorisé à rejouer une première fois après le diagnostic de sa thrombose veineuse au mollet.

Un an plus tard, une rechute aura finalement eu raison de sa carrière. D’où ce constat dressé clairement par l’intérieur Hall of Famer : Victor Wembanyama doit rester sur ses gardes, même s’il a réussi la meilleure saison de sa carrière ensuite et même s’il passe une dizaine d’années sans rechuter.

« J’ai connu une rechute en janvier. J’ai failli y passer, littéralement, et je suis revenu de loin. Je ne plaisante pas… », a-t-il livré en guise d’avertissement et de prévention. « Donc j’ai fait une autre embolie pulmonaire […] et j’ai été hospitalisé pendant une semaine. Il faut prendre ses médicaments, alors je suis mon traitement tous les jours, je me soigne au quotidien et je surveille ça de près. Mais je n’ai eu aucun symptôme annonciateur, donc… C’est quelque chose avec lequel tu dois vivre pour le restant de tes jours. Je pensais que c’était derrière moi, mais non, donc il faut s’assurer de suivre son traitement à la lettre. »

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 64 29:09 51.2 34.9 82.7 2.0 9.5 11.5 3.1 2.4 1.0 2.4 3.1 25.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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