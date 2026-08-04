Caleb Houstan retrouve Jamahl Mosley aux Pelicans

Les Pelicans continuent de peaufiner leur effectif, et selon HoopsHype, la franchise de La Nouvelle-Orléans prévoit de signer Caleb Houstan pour une saison afin de lui permettre de participer au camp d’entraînement.

Sauf surprise, il s’agira d’un contrat non garanti, avec à la clé une bataille pour décrocher la 15e et dernière place dans l’effectif.

Les Pelicans comptent déjà 14 joueurs sous contrat garanti. Houstan devrait donc être en concurrence avec Kobe Bufkin et Christian Koloko, eux aussi sous contrat non garanti, pour convaincre le nouveau staff de le conserver avant le début de la saison.

À 23 ans, l’ailier canadien retrouve au passage un visage bien connu : Jamahl Mosley, son ancien entraîneur à Orlando, nommé cet été à la tête des Pelicans après son départ du Magic. Peut-être que cela lui donne une longueur d’avance sur le duo Bufkin-Koloko.

Plus de 8 tirs sur 10 pris derrière l’arc

Choisi en 32e position de la Draft 2022, Houstan a passé trois saisons à Orlando avant de rejoindre Atlanta l’an dernier. D’abord invité au camp d’entraînement des Hawks, il avait ensuite été converti en two-way contract, avant d’obtenir un contrat standard en février. Son aventure en Géorgie s’est toutefois arrêtée début avril, lorsque les Hawks ont libéré une place pour recruter Tony Bradley afin de compenser la blessure de Jock Landale.

S’il n’a jamais réussi à s’imposer durablement en NBA, Houstan possède une qualité très recherchée : son tir à 3-points. Près de 85 % de ses tentatives en carrière ont été prises derrière l’arc, avec une réussite honorable de 38%. Il a également montré de belles choses en G League la saison dernière avec les College Park Skyhawks, où il a compilé 16,3 points, 4,4 rebonds et 2,2 passes de moyenne en 34 rencontres.

Point important, il n’est plus éligible à un «two-way contract». En clair, c’est la 15e place de l’effectif ou la porte.

Caleb Houstan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 ORL 51 15:55 36.3 33.8 83.3 0.7 1.3 1.9 0.6 1.2 0.2 0.4 0.1 3.8 2023-24 ORL 59 13:49 38.8 37.3 80.8 0.5 0.9 1.4 0.5 1.0 0.3 0.3 0.1 4.3 2024-25 ORL 58 13:35 42.1 40.0 88.2 0.3 1.0 1.3 0.6 1.1 0.4 0.2 0.1 4.1 2025-26 ATL 18 4:10 53.8 52.4 100.0 0.3 0.3 0.6 0.2 0.6 0.1 0.2 0.1 2.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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