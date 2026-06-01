Jamahl Mosley, le « bon coach et la bonne personne » pour les Pelicans

Joe Dumars n’est pas un grand fan du statu quo. « On ne prendra aucun risque et on sera tous en sécurité : cela ne m’a jamais attiré », pose le vice-président des Pelicans, interrogé sur le compte YouTube de la franchise par Antonio Daniels.

Dans l’optique de « rétablir une culture » au sein d’une équipe qui ne gagne plus depuis deux ans, le dirigeant dit avoir pris des « décisions difficiles » pour éviter à son club de rester dans le statu quo. La décision la plus forte de ces derniers jours a été le recrutement de Jamahl Mosley, qui va prendre la suite de James Borrego.

Celui-ci était candidat à sa propre succession, mais les Pelicans avaient vu large au démarrage de leur processus de recrutement. Ils avaient une liste de dix coachs dans leur viseur. Objectif : trouver le technicien avec qui ils se sentiraient le plus en phase.

« Durant toutes ces heures et ces heures de conversation, vous les interrogez sur votre façon de faire les choses, sur votre façon de diriger vos entraînements, vos séances de tirs, la façon de voyager… Absolument tout parce que vous essayez de voir à quel point vous êtes aligné avec la personne assise en face de vous », décrit Joe Dumars.

Avoir une vie de bureau fonctionnelle

L’aspect humain, aussi, rentre en jeu, avec la façon dont le coach vers interagir avec ses joueurs. En somme, « le simple quotidien du bureau, […] c’est capital, parce que vous ne pouvez pas avoir une vie de bureau dysfonctionnelle et penser que cela ne va pas se traduire ou avoir le moindre impact sur ce qui se passe sur ce terrain. »

Jamahl Mosley ? « Bon coach, bonne personne », résume Joe Dumars, qui voit en l’ancien coach du Magic « un gars d’une incroyable intégrité ». Sans ces qualités, le dirigeant estime « que cela crée de vrais problèmes internes […] Il a prouvé au fil des ans qu’il est un gars doté d’une super intégrité et qu’il sait comment traiter les gens. C’est vraiment important pour moi. »

Tout comme il a été important pour le vice-président de s’offrir un entraîneur dont la philosophie est tournée vers la défense. L’équipe de La Nouvelle-Orléans, qui était l’une des plus mauvaises en la matière de la ligue, espère ainsi retrouver les playoffs.